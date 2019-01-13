«Продаю Валика»: под Киевом школьники выдумали новый способ буллинга

Происшествия

Новый случай буллинга в школе всплыл в городе Буча Киевской области. Чтобы поиздеваться над ребенком, его обидчики проявили креативность и разместили фото мальчика на популярном сайте объявлений в разделе, где продаются собаки.

Авторы объявления указали, что продают свой «товар» за тысячу гривен. Для усиления эффекта публикация сопровождалась оскорбительным комментарием: «Продаю Валика. Обычная псина, стесняется».

Объявление провисело на сайте три дня. Как сообщает «Наше місто», администратор торговой площадки вышел на связь лишь спустя сутки после поступления запроса. Он подтвердил, что подобные объявления не всегда проходят премодерацию, но помочь могут сами пользователи ресурса, пожаловавшись на публикацию.

Что касается наказания, то обидчикам школьника, если их все-таки найдут, скорее всего грозит статья о мелком хулиганстве (ст. 173 Кодекса об административных правонарушениях). За это нарушение предусмотрен либо небольшой штраф — 51−119 гривен, либо общественные работы в течение 40−60 часов, либо исправительные работы до двух месяцев, или арест на 15 суток.

Напомним, за буллинг в школе украинское закнодательство предусматривает сравнительно строгое наказание, в том числе и штрафы для директора учебного заведения, но для этого необходимы доказательства именно систематического морального или физического насилия над ребенком, а не просто хулиганства.

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