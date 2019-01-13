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Мужа Регины Тодоренко застукали в объятиях другой красотки
Российского певца Влада Топалова — мужа телеведущей Регины Тодоренко и молодого отца — снова засняли в объятиях красотки. Модель и светская львица Кира Арсенина опубликовала видео в Instagram, где она нежно прижимается к Топалову, а тот улыбается, глядя в объектив.
«А когда-то я зажигала под его песни», — поделилась Арсенина воспоминаниями.
Подписчики Арсениной не преминули заметить, что пара неплохо смотрится вместе: Кира — яркая девушка и украшает любого мужчину.
На прямой вопрос, что могло бы означать фото с женатым Топаловым, Арсенина отшутилась. «Ну, конечно, теперь мы шведская семья!!! Малыша втроем воспитываем», — смеется она.
Поклонники Арсениной тоже оказались с отличным чувством юмора и советуют ей не увлекаться Топаловым, а то так недолго и до собственной карьеры певицы: «Будь осторожнее, а то еще петь начнешь, потом в тур по городам затянет. Семья развалится из-за такой красотки. Тебе это надо?».
Себя Кира Арсенина презентует как девушку, «вызывающую привыкание». Модель часто появляется на страницах глянцевых журналов как эксперт по красоте и модным образам.
Напомним, Влад Топалов и Регина Тодоренко сыграли скромную свадьбу 25 октября 2018 года, а 5 декабря у пары родился первенец. Пока Тодоренко откровенно рассказывает о трудностях материнства, Топалова заметили флиртующим в соцсетях с Анастасией Тукмачевой.
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