Мужа Регины Тодоренко застукали в объятиях другой красотки

Шоу-бизнес

Российского певца Влада Топалова — мужа телеведущей Регины Тодоренко и молодого отца — снова засняли в объятиях красотки. Модель и светская львица Кира Арсенина опубликовала видео в Instagram, где она нежно прижимается к Топалову, а тот улыбается, глядя в объектив.

«А когда-то я зажигала под его песни», — поделилась Арсенина воспоминаниями.

Подписчики Арсениной не преминули заметить, что пара неплохо смотрится вместе: Кира — яркая девушка и украшает любого мужчину.

На прямой вопрос, что могло бы означать фото с женатым Топаловым, Арсенина отшутилась. «Ну, конечно, теперь мы шведская семья!!! Малыша втроем воспитываем», — смеется она.

Поклонники Арсениной тоже оказались с отличным чувством юмора и советуют ей не увлекаться Топаловым, а то так недолго и до собственной карьеры певицы: «Будь осторожнее, а то еще петь начнешь, потом в тур по городам затянет. Семья развалится из-за такой красотки. Тебе это надо?».

Себя Кира Арсенина презентует как девушку, «вызывающую привыкание». Модель часто появляется на страницах глянцевых журналов как эксперт по красоте и модным образам.

Напомним, Влад Топалов и Регина Тодоренко сыграли скромную свадьбу 25 октября 2018 года, а 5 декабря у пары родился первенец. Пока Тодоренко откровенно рассказывает о трудностях материнства, Топалова заметили флиртующим в соцсетях с Анастасией Тукмачевой.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter