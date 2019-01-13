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Старый Новый год: традиции, приметы и запреты
13 января в Украине было принято встречать щедривками, богатой (щедрой) кутьей и Вертепом. Народные традиции Щедрого вечера, именины Мелании (13 января) и Василия (14 января), а также приход Нового года по старому стилю дают очередной повод собраться всей семьей за столом, позвать гостей и устроить веселый праздник.
Угощения 13 января принято подавать самые разнообразные. В отличие от Рождественской кутьи (6 января) и голодной кутьи (18 января) стол на Щедрый вечер готовят по принципу «чем больше, тем лучше». Приветствовались скоромные блюда: жареное мясо, колбасы, печень, блины на смальце, пироги и вареники с мясом, горячие кныши со сметаной, несколько видов калачей. Блюда из птицы и рыбы в этот день на стол не ставились.
Хорошей приметой на Щедрый вечер было четное число сидящих за столом. Если же число людей в доме оставалось нечетным, то на стол ставили еще одну миску — для неожиданного гостя.
С утра 13 января было не принято работать. Допускалось лишь кормление домашнего скота. На Щедрый вечер не пересчитывали деньги и не возвращали долги, чтобы не ходить в должниках весь предстоящий год. Избегали в этот день выносить мусор из дома — всем этим занимались после окончания праздников.
Вечер 13 января был известен как вечер гаданий. Для этого либо пекли маленькие пирожки или готовили особые вареники с «секретом». По начинке судили о том, что принесет предстоящий год. Наполненный солью или перцем вареник предвещал суровый год, сладкая начинка, соответственно, обещала радости и приятные события. Фасоль в качестве начинки сулила пополнение в семье.
Напомним, Алена Курилова поделилась с «ФАКТАМИ» правилами гадания на старый Новый год. Кроме народного гадания на варениках, существует обряд гадания со свечой и с зеркалом. Ритуал нужно проводить в спокойной обстановке, а еще лучше — в абсолютной тишине.
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