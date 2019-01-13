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Спорт

Воры обчистили в Киеве квартиру экс-футболиста «Шахтера»

15:09 13 января 2019   443
Николай Ищенко
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

В Киеве злоумышленники на улице Леси Украинки ограбили квартиру бывшего футболиста «Шахтера» и сборной Украины Николая Ищенко. Воры проникли в жилище 35-летнего спортсмена еще в новогодние праздники, но заявление в полицию Ищенко написал только 12 января, поскольку с 25 декабря находился на отдыхе с семьей.

После приезда следственно-оперативной группы полиции выяснилось, что замки не ломали, а вскрыли путем подбора ключа. У защитника украли Macbook, два iPad, золотое кольцо с бриллиантами, золотые серьги с бриллиантами, золотой кулон Bulgary, золотые часы с бриллиантами Hublot, еще один Hublot в корпусе из металла, норковую шубу, ключи от ячейки в банке, 6200 долларов и 7000 гривен, сообщает Страна.ua.

Полиция завела уголовное производство по ч.3 ст. 185 УК Украины — кража с проникновением.

За годы футбольный карьеры воспитанник киевского футбола Николай Ищенко выступал за «Карпаты», «Шахтер», «Ильичевец», «Металлист», «Сталь» и «Верес», а ныне защищает цвета «Черноморца». В его послужном списке 24 матча в футболке молодежной сборной Украины (серебряный призер чемпионата Европы) и один матч за национальную команду.

В футболке «Шахтера» защитник дважды становился чемпионом Украины, а также побеждал в Кубке УЕФА и Кубке страны.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у защитника полтавской «Ворсклы» украли из квартиры крупную сумму денег.

Фото ФК «Шахтер»

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