Украина

На Волыни прихожане не пустили в свой храм десант священников бывшей УПЦ МП

Прихожане Свято-Михайловского православного храма в селе Красноволя Маневицкого района Волынской области, которые проголосовали за переход в Православную церковь Украины, не пустили в храм «десант» священников УПЦ МП во главе с епископом волынским Нафанаилом. Об этом в Facebook сообщил глава Маневицкой райгосадминистрации Андрей Линдюк.

Согласно обнародованной информации, Нафанаил в УПЦ МП имеет чин епископа Волынского.

«В село Красноволя, община которого провела процедуру перехода в Православную Церковь Украины, приехал епископ Волынский УПЦ (РПЦ) Нафанаил с другими священниками, я так понимаю, чтобы показать, что никакого перехода нет. Но в храм местные жители не допустили» — сообщает Линдюк, констатируя, что последняя попытка оставить общину в Русской православной церкви не удалась.

Решение о перехода парафии в ПЦУ 90% прихожан местного храма одобрили в конце 2018 года.

На данный момент процесс перехода парафий в ПЦУ продолжается. По словам предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания, в настоящее время объединенная церковь насчитывает около 7000 парафий (с учетом приходов УПЦ МП).

Напомним, в Винницкой области предстоятель храма, недовольный решением прихожан о переходе в ПЦУ, совершил акт святотатства — снял купол с церкви (он, кстати, был установлен на средства самих прихожан).



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