Стало известно, кто мешает церквям московского патриархата переходить в ПЦУ

Украина

Некоторые олигархи и народные депутаты Украины пытаются заблокировать переход архиереев Московского патриархата в Православную церковь Украины. От них идет «своеобразное финансирование». Ранее сообщалось, что после появления в Украине поместной автокефальной православной церкви количество ее сторонников резко выросло — с 31% (май, 2018) до 43% (декабрь, 2018).

Об этом в интервью ВВС заявил архиепископ Даниил Памфилийский, который вместе с епископом Эдмонтонским был назначен экзархом Вселенского патриарха для подготовки получения Томоса Украиной. «Есть большой противовес: идет своеобразное финансирования от определенных олигархов, депутатов Верховной Рады на сегодняшний день, которые пытаются заблокировать этот процесс, помешать духовенству и архиереям сделать свой свободный выбор», — заявил он.

По словам Даниила Памфилийского, еще до создания Православной церкви Украины ему удалось встретиться с 18 иерархами Московского патриархата, большинство из них были готовы сделать шаги для присоединения к ПЦУ, однако опасались санкций. Так, в Московском патриархате запретили служение владыкам Симеону и Александру, перешедшим в Православную церковь Украины.

«И несмотря на то, что мы им гарантировали, что Константинополь защитит их, не оставит под церковным санкциями и так далее, они все равно хотели увидеть, когда этот процесс дойдет до конца. Томос будет, говорили они, — и тогда мы начнем делать какие-то радикальные шаги», — отметил архиепископ. Также, по его словам, чтобы архиерей не остался без паствы, ему нужно работать со священниками и мирянами. «Архиереи, которые были с нами на связи, сейчас разговаривают с владыкой Симеоном, с владыкой Епифанием, чтобы определить, как они могут прийти к ПЦУ всеми своими епархиями или частями этих епархий», — отметил архиепископ Даниил Памфилийский.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Стамбуле все члены Священного синода подписали Томос об автокефалии Православной церкви Украины.



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