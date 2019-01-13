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Происшествия

Асфальт кладут в лужи: в сети показали видео странного ремонта дороги в Киеве

17:26 13 января 2019   277
Лужи на дороге
Инф. «ФАКТОВ»

Киевляне опубликовали видеосвидетельство «ямочного ремонта», который проводили коммунальщики на улице Николая Пимоненко. Асфальт они укладывали прямо в лужи, образовавшиеся в время короткой дневной оттепели.

«На улице Николая Пимоненко, 4, асфальт кладут прямо в лужи. Видео выкладываем на всякий случай, если весной кто-то будет удивляться «куда делся асфальт», — написал автор ролика в паблике Киев Оперативный.

Справедливости ради стоит отметить, что некоторые пользователи Facebook оправдали технологию.

«Там не асфальт укладывают, а колдобины затыкают. Потому что в противном случае автомобили вообще без колес останутся. До весны такая заплатка продержится, а дальше уже нужно ремонтировать нормально», — объяснил Sergiy Senchurov.

В то же время он допустил, что ждать этого ремонта водителям придется еще долго.

Напомним, ранее в сети появились фото на которых ямы в Николаеве закрывали… грязью, а также видео с трассы Киев-Харьков, где укладку асфальта вели по снегу.

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