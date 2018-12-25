Метель не помеха: на трассе Киев-Харьков ударными темпами укладывают асфальт (видео)

Украина

О капитальном ремонте нескольких километров трассы международного значения Киев-Харьков в черте Полтавы говорилось давно. Асфальтное покрытие на этом небольшом участке давно пришло в негодность: яма на яме. Однако городская и областная власти несколько лет не могли разобраться, кому из них этот участок принадлежит, а, следовательно, из какого бюджета брать деньги на ремонт.

Наконец, в уходящем году нашли компромиссное решение — ремонтировать дорогу методом софинансирования, то есть, общими усилиями. «Мы хотим, чтобы дорога была качественной и служила долго», -- заявлял директор Департамента строительства, градостроительства архитектуры и ЖКХ Полтавской областной госадминистрации Тимофей Голбан.

Власти не стали надолго откладывать начало реконструкции: уже в середине ноября на участок вышли асфальтоукладочные бригады вместе с техникой. Никого не смутили осенние дожди и заморозки. Но, кажется, подрядчик — компания «Ростдорстрой» — перестарался в погоне за освоением выделенных средств (а это ни много, ни мало 142 миллиона гривен). Даже 24 декабря вечером, когда Полтавщину начало заметать снегом, дорожники продолжали укладывать асфальт. Этот ударный и, по всей видимости, бесполезный труд, заснял на видео полтавский автолюбитель и блогер Дмитрий Бурмака, которое он выложил на своей странице в Facebook. За 12 часов ролик набрал более 32 тысяч просмотров.

«Нужно ж успеть освоить средства до закрытия казначейства в конце года», «До выборов надо успеть» — комментируют ролик пользователи соцсети.

Стоит отметить, что такой случай не единственный. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве дорожные рабочие укладывали асфальт во время снегопада. Случай укладки дороги в снег был зафиксирован и на автотрассе Ичня — Дружба в Черниговской области.

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