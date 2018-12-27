В Николаеве дорожники "залатали" ямы грязью (фото)

Общество

В Николаеве, 25 декабря, когда на улице шел мокрый снег, рабочие дорожного управления проводили «ямочный ремонт» городской трассы.

Подобный «ремонт» можно было наблюдать не только в Николаеве. Вечером 24 декабря, когда Полтавщину начало заметать снегом, дорожники укладывали асфальт на трассе «Киев- Харьков».

Как пишет местное издание «Новости-N» , так называемый ремонт проходил на ул. Новозаводской.

По информации очевидцев, дорожники выгрузили «материал», распределили его по ямам и укатали катком. На следующий день снег сменился дождем, а улица превратилась в сплошное болото от бордюры до бордюры.

«Такое ощущение, что привезли земли, разбросали и справились, починили. Теперь человек не может пройти — нужно буквально плыть по этому болоту, в которое превратились улица после дождя и сотен фур, проезжающих по Новозаводской ежедневно. Спасибо мэру за «заботу», — цитирует издание слова горожан.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о дорожных работах во время снегопада в Киеве и в Северодонецке. Подобная ситуация наблюдалась в Черниговской области, где бригады автодорожников, несмотря на снежный покров на дороге и продолжающийся сильный снегопад, работали на асфальтоукладчиках, латая ямы.

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