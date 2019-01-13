Происшествия

Сбежал из-под ареста: на границе с Россией поймали преступника с обморожением (фото)

На украинско-российской границе в Харьковской области задержали бежавшего из-под домашнего ареста гражданина Украины, который пытался перебраться в РФ вне пункта пропуска. Об этом сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

Нарушитель, который оказался киевлянином, имеющим судимость за незаконное производство и сбыт наркотических веществ, получил обморожение конечностей.

«Пограничный наряд предоставил гражданину первичную медицинскую помощь и доставил в отдел „Волчанск“… Задержанный рассказал, что он бежал из Киева, где находился под домашним арестом, и пытался незаконно попасть на территорию РФ, чтобы избежать уголовной ответственности, и заблудился», — сообщили пограничники.

Они отмечают, что документов при себе нарушитель границы не имел, поэтому на него составили протоколы об административном правонарушении и взяли под охрану прямо в больничной палате.

Напомним, в конце года в Закарпатье пограничникам пришлось открыть огонь, чтобы задержать нарушителей, пытавшихся переправить через границу партию сигарет.

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