Украина

Выгнал жену на мороз и стрелял в полицию: под Днепром задержали домашнего тирана (фото)

В Кривом Роге Днепропетровской области полицейским пришлось стрелять в домашнего тирана, выгнавшего жену на улицу и закрывшегося в квартире вместе с 11-летним сыном. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

По словам женщины, пьяный муж выгнал ее из квартиры и не пускает обратно. Когда полицейские прибыли по вызову, мужчина выскочил шел на лестничную площадку с винтовкой и произвел выстрел.

В ответ полицейский применил табельное оружие, ранив злоумышленника.

В настоящее время продолжается досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

С места происшествия изъяли винтовку, из которой стрелял подозреваемый, и гильзу.

Оперативное фото полиции

Уголовное производство открыто по части 1 статьи 345 УК Украины («Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа»).

Напомним, в августе 2018 года аналогичный инцидент произошел в Святошинском районе столицы. Там мужчина угрожал жене лопатой, после чего забаррикадировался с детьми в квартире. Чтобы освободить их, пришлось проводить спецоперацию.



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