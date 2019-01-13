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Первый в Одессе: в Православную церковь Украины перейдет еще один церковный приход
Первой православной общиной Одесской области, решившей перейти из Московского патриархата в Православную церковь Украины, стал церковный приход Свято-Димитриевского храма села Пужайково Балтского района. Как сообщает Думская, одним из инициаторов перехода стал отец одного из пленных украинских моряков Виктор Сорока.
По его словам, собрание прихожан провели после праздничной литургии 7 января.
«Мы начали собирать подписи среди прихожан, сейчас их более 300, еще пару дней — и будет 500−600. Ситуация такова, что 90% прихожан — за переход в Украинскую церковь», — рассказал Виктор.
По его словам, общине пытались противодействовать — приезжал благочинный Московского патриархата.
«Рассказывал нам, что мы идем в подчинение туркам, что мы не должны этого делать. Но люди не согласились с его аргументами», — сообщил Сорока.
Отметим, на Волыни прихожане не пустили в храм священника УПЦ МП, не поддержавшего их решение о переходе в Православную церковь Украины.
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