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Колядка и песня про Керченский мост: в аннексированном Симферополе устроили праздник (видео)
В аннексированном Крыму спели традиционную украинскую колядку в центре Симферополя — в парке имени Гагарина. Видео опубликовал ресурс «Крым.Реалии».
Таким образом крымчане отпраздновали Старый Новый год.
По информации журналистов, среди традицонных российских праздничных песен прозвучала и новая, посвященная Керченскому мосту.
Напомним, в Харькове провели традиционный парад с колядками. Особенностью праздника-2019 стало одномоментное исполнение колядки «Нова радість стала» в 30 городах и селах Украины, а также в городах Великобритании, Австрии, Германии, Нидерландов и Польши.
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