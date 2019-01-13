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Еще один европейский авиаперевозчик увеличивает количество рейсов в Украину
Авиакомпания Air Malta приняла решение об увеличении количества прямых авиарейсов до Украины, начиная с 26 апреля 2019 года. Информация об этом обнародована на сайте Avianews.
Таким образом, с начала туристического сезона Air Malta будет делать два еженедельных рейсов из Мальты до Украины — по вторникам в 16:00 и по пятницам в 20:40. В обратном направлении рейсы планируется осуществлять во вторник в 21:05 и по субботам в 01:45.
В настоящее время авиаперевозчик летает в Киев один раз в неделю — по пятницам.
Напомним, авиакомпания возобновила регулярные полеты в Украину с апреля 2018 года.
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