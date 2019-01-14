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Процесс над украинскими моряками хотят сделать закрытым: озвучена позиция защиты
ФСБ РФ потребовала от Лефортовского суда сделать закрытым заседание по делу военнопленных украинских моряков, которое назначено на 15 января. Об этом стало известно от представителей защиты. В частности, следствие требует не допускать на заседание слушателей и СМИ, тогда как защитники считают такие требования грубым нарушением процессуальных норм.
По словам координатора группы защитников Николая Полозова, они намерены требовать проведения открытых и честных судебных заседаний, соответствующих принципам гласности. При этом должно быть обеспечено присутствие Уполномоченного по правам человека в Украине Людмилы Денисовой и родственников моряков.
«Если российским властям нечего бояться и скрывать в деле военнопленных украинских моряков, то зачем следствие просит суд провести заседания в закрытом режиме?», — задает риторический вопрос Полозов.
15 января на заседании суда ФСБ надеется продлить арест 23 военнопленным украинским морякам.
Тем временем стало известно, что трое раненых украинских моряков из числа захваченных в плен россиянами — Андрей Артеменко, Василий Сорока и Андрей Эйдер — жалуются на отсутствие необходимых лекарств. Одновременно в России устроили жесткую провокацию против одного из защитников украинцев.
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