Названа причина пожара на химзаводе в Калуше

Происшествия

Причиной пожара, возникшего на заводе «Карпатнефтехим» в Калуше (Ивано-Франковская область), правоохранители считают нарушение правил безопасности во время работ с повышенной опасностью на производстве. Полиция завела уголовное производство по ЧП.

К такому выводу пришли в Министерстве внутренних дел Украины. Сообщается, что пострадавших вследствие чрезвычайного происшествия нет, объем нанесенного огнем ущерба устанавливается.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження через пожежу на калуському хімзаводі

Пожежа виникла через порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві.

Причини пожежі та збитки встановлюються. Потерпілих немає.

Слідчі дії тривають pic.twitter.com/6T1u7cPAdU — МВС України (@MVS_UA) 14 января 2019 г.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время внеочередного заседания городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщили, что в больницы не поступало ни одного пострадавшего с места ЧП, ни жителей города с жалобами на признаки отравления продуктами горения.

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