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Названа причина пожара на химзаводе в Калуше
Причиной пожара, возникшего на заводе «Карпатнефтехим» в Калуше (Ивано-Франковская область), правоохранители считают нарушение правил безопасности во время работ с повышенной опасностью на производстве. Полиция завела уголовное производство по ЧП.
К такому выводу пришли в Министерстве внутренних дел Украины. Сообщается, что пострадавших вследствие чрезвычайного происшествия нет, объем нанесенного огнем ущерба устанавливается.
Поліцейські відкрили кримінальне провадження через пожежу на калуському хімзаводі— МВС України (@MVS_UA) 14 января 2019 г.
Пожежа виникла через порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві.
Причини пожежі та збитки встановлюються. Потерпілих немає.
Слідчі дії тривають pic.twitter.com/6T1u7cPAdU
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время внеочередного заседания городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщили, что в больницы не поступало ни одного пострадавшего с места ЧП, ни жителей города с жалобами на признаки отравления продуктами горения.
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