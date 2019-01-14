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Происшествия

Названа причина пожара на химзаводе в Калуше

14:02 14 января 2019   330
Пожар на заводе в Калуше
Инф. «ФАКТОВ»

Причиной пожара, возникшего на заводе «Карпатнефтехим» в Калуше (Ивано-Франковская область), правоохранители считают нарушение правил безопасности во время работ с повышенной опасностью на производстве. Полиция завела уголовное производство по ЧП.

К такому выводу пришли в Министерстве внутренних дел Украины. Сообщается, что пострадавших вследствие чрезвычайного происшествия нет, объем нанесенного огнем ущерба устанавливается.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время внеочередного заседания городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщили, что в больницы не поступало ни одного пострадавшего с места ЧП, ни жителей города с жалобами на признаки отравления продуктами горения.

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