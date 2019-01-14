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У агентов Кремля проблемы: теперь можно увидеть, откуда руководят страничкой в Facebook
Facebook начал маркировать публичные страницы компаний, СМИ, информационные паблики. Во вкладке Info and ads публичных страниц и сообществ появилась информация об местоположении их администраторов. Об этом в соцсети сообщила блогер Наташа Белова.
«Facebook начал маркировать российские страницы. Нас ждут чудесные открытия при нажимании кнопки „info“ на многих патриотичных украинских страницах», — написала она и опубликовала соответствующие фото.
Как пишет IT-портал Gizmodo, 10 августа Facebook обязал администраторов крупных американских сообществ и верифицированных страниц подтвердить свою личность и местоположение с помощью геолокации и паспорта. Такое решение компания приняла из-за использования инструментов Facebook иностранными правительствами с целью повлиять на выборы президента США.
Сейчас эта опция работает в Украине.
Ранее «ФАКТЫ» писало о масштабном сбое в работе Facebook и Instagram в странах Европы. Наибольшее количество сбоев в работе Facebook было зафиксировано во Франции, Великобритании, Нидерландах, Польше. Пользователей Украины выбрасывало из аккаунтов.
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