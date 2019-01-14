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В блестящем белье на снегу: Леся Никитюк показала пикантные фото с отдыха
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк («Хто зверху?», «Хто проти блондинок?» на Новом канале), которой накануне Нового года вандалы разбили машину, не стала горевать по этому поводу, и отправилась отдыхать. В отличие от звездных коллег, которые предпочитают проводить зимний отпуск на солнечных заморских курортах, Леся выбрала родные Карпаты.
Снимками заснеженных гор курорта Буковель и себя в разных ракурсах и позах «багиня ламината» регулярно выкладывает в Instagram. Леся учится кататься на лыжах, ходит по ресторанам и проехалась в упряжке с хаски.
«Хотела с поросятами, но не было. С праздником друзья! Всем взаимной любви, радости, приключений! Девочкам красивых фигур, мальчикам — девочек с красивыми фигурами! Здоровья Вашим родителям! С Новым старым Годом!», — поздравила Леся своих поклонников.
Не удержалась звезда и от пикантных снимков в белье. При чем, разделась Никитюк на морозе и ради яркого фото посыпала себя снегом.
«Меня уже замело. Если увидели в снегу что-то блестящее и красивое, откопайте, обогрейте, сфоткайтесь», — шутливо подписала она фото.
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