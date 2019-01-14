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В блестящем белье на снегу: Леся Никитюк показала пикантные фото с отдыха

14:46 14 января 2019   476
Леся Никитюк
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк («Хто зверху?», «Хто проти блондинок?» на Новом канале), которой накануне Нового года вандалы разбили машину, не стала горевать по этому поводу, и отправилась отдыхать. В отличие от звездных коллег, которые предпочитают проводить зимний отпуск на солнечных заморских курортах, Леся выбрала родные Карпаты.

Снимками заснеженных гор курорта Буковель и себя в разных ракурсах и позах «багиня ламината» регулярно выкладывает в Instagram. Леся учится кататься на лыжах, ходит по ресторанам и проехалась в упряжке с хаски.

«Хотела с поросятами, но не было. С праздником друзья! Всем взаимной любви, радости, приключений! Девочкам красивых фигур, мальчикам — девочек с красивыми фигурами! Здоровья Вашим родителям! С Новым старым Годом!», — поздравила Леся своих поклонников.

Не удержалась звезда и от пикантных снимков в белье. При чем, разделась Никитюк на морозе и ради яркого фото посыпала себя снегом.

«Меня уже замело. Если увидели в снегу что-то блестящее и красивое, откопайте, обогрейте, сфоткайтесь», — шутливо подписала она фото.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что певицу Анну Седокову раскритиковали в сети за нелепый фотошоп.

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