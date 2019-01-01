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Вот так «подарочек»: Лесе Никитюк разбили автомобиль (фото)
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая радовала поклонников пикантными снимками, накануне Нового года оказалась в неприятной ситуации. Пока все готовились к празднику, звезда пыталась разобраться, кто разбил ее машину.
Леся рассказала в в Instagram о том, что 31 декабря в ее машине, кроссовере Kia Sportage, разбили боковое стекло. Артистка также показала фото пострадавшего авто и соседний автомобиль, у которого вандалы вырвали переднюю решетку.
«Думала, что кто-то разбил шампанское, но нет. Это разбили боковое стекло моей машины. С Новым годом! Бей посуду — я плачу», — сквозь слезы шутит Леся.
Но долго гореватьпо этому поводу Леся не стала. Уже вскоре она показала себя при полном параде — в синем блестящем мини-платье и сверкающих лодочках.
«Ничего не испортит мне настроение!» — заверила Никитюк и похвасталась подарками под елкой. Ей подарили блестящее белье, шелковые платки, косметику, плед, чашку, игрушки на елку, варенье, вино, мандарины.
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