Шоу-бизнес

Седокову поймали на нелепом фотошопе и жестко раскритиковали

Популярная украинская певица Анна Седокова, которая недавно показала соблазнительное фото в коротких шортах и прозрачном топе из Лос-Анджелеса, нарвалась на критику поклонников в сети. Новый снимок звезды вызвал насмешки и негодование подписчиков, обвинивших Анну в нелепом фотошопе.

Объектом критики стало фото Седоковой в хоккейной форме — певица позирует на балконе в футболке, шапке и кроссовках, демонстрируя ноги.

«Хоккей — игра сильных и смелых ! И дерзких. Поэтому, не вижу повода не прилететь, приехать или просто прийти на Неделю Звёзд Хоккея 2019 в Республике Татарстан», — написала Анна под фото.

В комментариях подписчики обратили внимание на тень: дело в том, что Анна стоит скрестив ноги, а тень отображает совсем другую позу.

«Тень не в курсе, что Аня ноги отфотошопила», «Не договорилась с тенью», «Явный фотошоп», «А тень почему не отфотошопила?», — писали возмущенные фанаты.

Анна на критику не ответила, но опубликовала новое фото.

«Я долго фотошопила тут свою тень. Надеюсь, вам понравится», — иронично написала она под снимком и снова нарвалась критику.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что известная украинская телеведущая показала соблазнительные фото на Ямайке.

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