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Общество

Арендатора кинотеатра «Киев» будут искать на открытом конкурсе

14:55 14 января 2019   32
Кинотеатр «Киев»
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

Киевские власти намерены искать нового арендатора кинотеатра «Киев». Об этом стало известно по итогам брифинга, проведенного 14 января в горгосадминистрации. Арендатора кинотеатра, находящегося в коммунальной собственности города, будут искать на тендерной основе. По словам заместителя главы столичной горгосадминистрации Владимира Слончака, конкурс, в котором примут все желающие (в том числе и предыдущий арендатор), планируется провести в феврале.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что с 1999 года легендарный кинотеатр находился в пользовании ООО «Культурный центр «Кинотеатр «Киев» Срок аренды помещения истек 4 января 2019 года, в продлении договора было отказано. Вероятной причиной отказа в горгосадминистрации назвали «постоянные обращения арендатора с просьбой уменьшить стоимость аренды».

До сих пор стоимость арендной платы за семь тысяч квадратных метров площади кинотеатра составляла 47 тысяч гривен в месяц. По предварительным подсчетам, новая цена может подняться раз в 15.

Киевские власти заверяют: нынешний формат кинотеатра «Киев» сохранится. В нем будут проводить кинопоказы и культурно-массовые мероприятия — таково условие предстоящего конкурса. Арендатора также обяжут провести ремонт помещения.

Напомним, что с 1 октября 2018 года в Киеве прекратили работу сразу два кинотеатра — «Кинопанорама» и «Украина», расположенные в центре столицы. В то же время кинотеатр «Зоряный», долго не работавший по прямому назначению, получил шанс снова стать местом кинопоказов. Планируется, что в 2019 году «Зоряный» преобразуют в центр киноискусства с четырьмя современными кинозалами.

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