Приковали к лестнице: подробности необычного ограбления в центре Киева (фото)

Происшествия

Стали известны подробности необычного ограбления в Киеве 14 января. На Почтовой площади двое злоумышленников средь бела дня, на глазах у многочисленных свидетелей, приковали наручниками мужчину к перилам лестницы и отобрали у него рюкзак с личными вещами и деньгами. Об этом «ФАКТАМ» рассказали в главке столичной полиции.

— Видимо, грабители готовились к совершению преступления, так как заменили на своем автомобиле номерной знакидимо, грабители готовились к совершению преступления, так как заменили на своем автомобиле номерной знак, — рассказала пресс-офицер Подольского управления полиции Киева Татьяна Иванюсь.

Так как все это происходило в людном месте, о дерзком ограблении в полицию одновременно сообщили несколько свидетелей. Прибывшие на место происшествия полицейские уже через несколько минут освободили прикованного мужчину от наручников.

Судя по всему, преступники либо перепутали свою жертву с кем-то, либо просто напали на случайного прохожего, решив, что в рюкзаке у него большие деньги.

— Сумма была небольшой, — сообщила Татьяна Иванюсь. — Чуть больше тысячи гривен. Одного из грабителей полицейские задержали по горячим следам. Им оказался 54-летний ранее судимый мужчина. Он киевлянин. Второго злоумышленника разыскивают. Если вина грабителей будет доказана, то им грозит наказание в виде десяти лет лишения свободы.

Ранее «ФАКТЫ» писали о странном ограблении столичного отделения банка. Злоумышленники взломали замки на входной двери, проникли внутрь, но ничего с собой не унесли.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter