Избил активиста: сыну мэра Прилук сообщили о подозрении

Происшествия

Мэру города Прилуки вручили сообщение о подозрении для ее сына, который возле здания Прилукского отделения полиции избил мужчину. Ранее сообщалось, что сын Ольги Попенко Ярослав не единожды попадал в полицию, в частности, за вождение в нетрезвом виде.

Как сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, подозрение передали Прилукскому городскому голове, поскольку ее сын не явился в орган досудебного расследования и по месту жительства не находится. «При процессуальном руководстве Прилукской местной прокуратуры сообщено о подозрении 34-летнему сыну мэра города Прилуки в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 122 УК Украины (умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести, повлекшее длительное расстройство здоровья)», — говорится в сообщении.

По информации Андрея Лысенко, ЧП случилось в сентябре прошлого года. Подозреваемый, находившийся возле центрального входа административного здания Прилукского отдела полиции ГУНП в Черниговской области, на почве личных неприязненных отношений ударил ногой общественного активиста. Удар пришелся в область правого предплечья и повлек за собой закрытый перелом нижней трети правой локтевой кости.

«Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причинены телесные повреждения относятся к категории средней тяжести по признаку длительности расстройства здоровья сроком более 21 дня», — подчеркивают в ГПУ и добавляют, что санкция инкриминируемой сыну мэра города Прилуки статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», одесский активист Демьян Ганул заявил, что в новогоднюю ночь в центре города его избили полицейские. В Национальной полиции начато досудебное следствие по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 365 (Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) УК Украины.

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