Как заблокировать участие кандидата от «Оппозиционного блока» в выборах: озвучены версии

Политика

Проведение в ближайшие три недели съезда партии «Оппозиционный блок» оказалось под угрозой срыва. В связи с этим возможны проблемы и с выдвижением кандидата в президенты от данной политической силы. Директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что это может быть результатом судебной тяжбы, которую инициировал народный депутат Юрий Бойко.

«Я думаю, на это делаются сегодня все ставки: ситуативно за эти три недели заблокировать процесс съезда „Оппозиционного блока“ и выдвижение (Александра Вилкула. — Авт.) в президенты», — сказал в комментарии телеканалу «Украина» Бортник.

По словам эксперта, тактика Юрия Бойко, которого ранее исключили из партии «Оппозиционный блок», рассчитана на то, чтобы путем судебной волокиты заблокировать выдвижение Александра Вилкула кандидатом в период, отведенный баллотирующимся для подачи документов в ЦИК.

Как ранее сообщали СМИ, с целью помешать официальному участию Вилкула (которого называют вероятным кандидатом в президенты от «Оппоблока») в президентской кампании похожие иски (с требованием отменить регистрацию партии «Оппозиционный блок — партия мира и развития») подали в суд сразу несколько лиц.

В свою очередь глава фонда Украинская политика" Кость Бондаренко считает судебную тяжбу народного депутата Юрия Бойко с бывшими коллегами по оппозиции злоупотреблением правом на судопроизводство и препятствием деятельности политсилы.

«Господин Бойко… решил действовать по принципу: сгорел дом — гори и сарай. Такое впечатление, что его политическая сила („Оппозиционная платформа — За життя“. — Авт.) пытается бороться не столько с властью, что, наверно, является главной задачей оппозиции, сколько с другими представителями оппозиции», — отметил Бондаренко.

Напомним, в ноябре 2018 года стало известно о намерении объединения «Оппозиционная платформа — За життя» выдвинуть Юрия Бойко кандидатом в президенты. После этого народный депутат был исключен из фракции «Оппозиционый блок», в котором заявили, что решение Бойко участвовать в избирательной кампании с ними не обсуждалось. Между тем партии «Оппозиционный блок» вскоре запретили в судебном порядке вносить изменения в учредительные документы политсилы, одним из лидеров которой был Бойко.

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