- 19:30 Грипп в Украине: за выходные в Черниговской области умерли три человека
- 19:28 На Донбассе под обстрелами боевиков погиб боец ВСУ
- 19:07 Топ-чиновнику времен Януковича сообщили о подозрении в совершении ряда преступлений
- 18:55 В Польше при странных обстоятельствах исчез украинский моряк
- 18:52 В Киеве обстреляли авто сотрудницы штаба Гриценко
- 18:52 В США собираются лечить депрессию электричеством: что делать, чтобы избежать невроза
- 18:25 ВСУ получат ударные турецкие беспилотники: что об этом известно
- 18:23 Как заблокировать участие кандидата от «Оппозиционного блока» в выборах: озвучены версии
- 18:08 При Батые Михайловский собор удалось уберечь, а при большевиках — нет, — историк
- 17:59 Пожар в Киево-Печерской Лавре: появились фото с места происшествия
В Киеве обстреляли авто сотрудницы штаба Гриценко
В Киеве неизвестные обстреляли машину пресс- секретаря предвыборного штаба политической партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко, которого 11 января на съезде организации выдвинули кандидатом на пост президента Украины на выборах 31 марта. ЧП произошло в Деснянском районе столицы.
Как сообщили в пресс-службе «Гражданской позиции», в ночь с 13 на 14 января неизвестные обстреляли автомобиль сотрудников предвыборного штаба Анатолия Гриценко.
Машина принадлежит семейной паре — пресс-секретарю «Европейской партии» Юлии Пидкурганной и главному редактору партийной газеты Вячеславу Калугину.
Нападение произошло возле их дома в столичном жилом массиве Троещина. Злоумышленники сделали 10 выстрелов в лобовое стекло и кузов автомобиля, пробили колесо.
Пострадавшие связывают нападение со своей работой в штабе Гриценко.
На месте ЧП работала полиция.
«Правоохранители осмотрели транспортное средство и обнаружили повреждения на лобовом стекле и на передней правой дверце, предположительно — от пневматического оружия. Поврежденное колесо на момент приезда полиции заявительница успела заменить», — говорится в сообщении.
Следственным отделом Деснянского управления полиции открыто уголовное производство по статье «Хулиганство». Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Устанавливаются обстоятельства, причины и мотивы совершения правонарушения.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали об инциденте с Анатолием Гриценко, который произошел в конце ноября прошлого года в Приморском районе Одессы. Политика, ранее заявившего о намерении принять участие в президентских выборах в 2019 году, забросали яйцами, когда он вместе с сопровождающими направлялись на радиоэфир.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!
Ветер: 3 м/с Ю-3
Давление: 725 мм