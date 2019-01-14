В Киеве обстреляли авто сотрудницы штаба Гриценко

Происшествия

В Киеве неизвестные обстреляли машину пресс- секретаря предвыборного штаба политической партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко, которого 11 января на съезде организации выдвинули кандидатом на пост президента Украины на выборах 31 марта. ЧП произошло в Деснянском районе столицы.

Как сообщили в пресс-службе «Гражданской позиции», в ночь с 13 на 14 января неизвестные обстреляли автомобиль сотрудников предвыборного штаба Анатолия Гриценко.

Машина принадлежит семейной паре — пресс-секретарю «Европейской партии» Юлии Пидкурганной и главному редактору партийной газеты Вячеславу Калугину.

Нападение произошло возле их дома в столичном жилом массиве Троещина. Злоумышленники сделали 10 выстрелов в лобовое стекло и кузов автомобиля, пробили колесо.

Пострадавшие связывают нападение со своей работой в штабе Гриценко.

На месте ЧП работала полиция.

«Правоохранители осмотрели транспортное средство и обнаружили повреждения на лобовом стекле и на передней правой дверце, предположительно — от пневматического оружия. Поврежденное колесо на момент приезда полиции заявительница успела заменить», — говорится в сообщении.

Следственным отделом Деснянского управления полиции открыто уголовное производство по статье «Хулиганство». Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Устанавливаются обстоятельства, причины и мотивы совершения правонарушения.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали об инциденте с Анатолием Гриценко, который произошел в конце ноября прошлого года в Приморском районе Одессы. Политика, ранее заявившего о намерении принять участие в президентских выборах в 2019 году, забросали яйцами, когда он вместе с сопровождающими направлялись на радиоэфир.

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