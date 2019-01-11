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Гриценко официально выдвинули кандидатом в президенты
В пятницу, 11 января, политическая партия «Гражданская позиция» на своем съезде выдвинула главу организации Анатолия Гриценко своим кандидатом на пост президента Украины. Об этом в Facebook сообщил сын Гриценко Алексей.
«Только произошло выдвижение Анатолия Гриценко кандидатом в президенты Украины на 13 съезде ПП «Гражданская позиция», — написал он.
Отметим, в четверг, 10 января, на съезде политического объединения «Наши» кандидатом в президенты был выдвинут народный депутат Евгений Мураев.
Напомним, на пятницу, 11 января, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 5 кандидатов на пост президента Украины на очередных выборах, которые состоятся 31 марта — экс-председателя СБУ Валентина Наливайченко, нардепа Сергея Каплина, экс-министра экологии Игоря Шевченко, мэра Левова Андрея Садового, председателя «Аграрной партии» Виталия Скоцика .
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по мнению экспертов, у Анатолия Гриценко и Андрея Садового нет реальных шансов выиграть президентскую избирательную кампанию. Политолог Валентин Гладких считает, что принимая участие в выборах президента, политики имеют более реалистичные цели — напомнить обществу о себе и попробовать провести собственные политические силы в будущий парламент.
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