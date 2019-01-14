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Избавлялись от ненужного: в России девушки сожгли триколор и сняли это на видео
В России жители сжигают флаги вместе с другими ненужными вещами. Так, жительница Саранска разместила в соцсетях ролик, на котором видно, как девушка бросает в огонь российский флаг. Запись сделана во время традиционного сожжения ненужных вещей во время празднования Нового года по старому стилю.
Инцидент вызвал большой резонанс в социальных сетях. Девушки заявили, что будут обращаться в полицию по факту оскорблений от пользователей. Они говорят, что не хотели задеть ничьих чувств и просто сжигали старые вещи, сообщают Известия Мордовии.
Им может грозить год лишения свободы согласно статье 329 УК РФ «Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации».
Видео с сожжением российского триколора уже заинтересовалась полиция. С девушками уже работают сотрудники органов внутренних дел.
Как писали «ФАКТЫ», недавно одного россиянина напугали цвета флага Украины на деревьях сибирского заповедника.
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