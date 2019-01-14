Происшествия

Пожар в Киево-Печерской лавре: происшествие сняли на видео с воздуха

В Киеве 14 января произошел пожар на территории древней православной святыни — Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Загорелось принадлежащее монастырю двухэтажное здание. Об этом сообщили на странице Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

В 20:07 пожар в двухэтажном здании ликвидирован. В ходе пожара было частично уничтожено перекрытие между вторым этажом и крышей. Площадь пожара составила около 400 квадратных метров. В тушении пожара было задействовано до полусотни пожарных.

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