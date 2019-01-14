Происшествия

Опять «камни с неба»: на трассе Симферополь-Севастополь произошло опасное ЧП (фото)

В оккупированном Крыму в районе села Фруктовое на автомобильной трассе Симферополь-Бахчисарай-Севастополь произошел обвал горной породы со склона. Об этом сообщили в оккупационной администрации Севастополя.

Так, в результате обвала на проезжую часть упал обломок скалы весом около 7 тонн. На данный момент, все последствия камнепада устранены, движение восстановлено по двум полосам.

«Оперативно проведены работы по ликвидации аварийной ситуации и обеспечен безопасный проезд транспортных средств. На трассе было организовано реверсивное движение автотранспорта, заторные явления не наблюдались», — сообщили оккупанты.

Как писали «ФАКТЫ», это не первый подобный случай на оккупированном полуострове за последнее время. Так, обвал грунта и камней со склона на трассе Ялта — Севастополь вблизи Ласпи произошел 26 декабря 2018 года около 15:00 по местному времени. Из-за обвала движение на участке трассы было затруднено.

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