- 22:58 Тоннели под Днепром сняли с высоты птичьего полета: в сети показали зрелищные фото
- 22:27 В воинской части в Виннице зафиксировали вспышку кори: детали инцидента
- 22:01 15—18 января в Киеве можно пройти экспресс-диагностику: адреса пунктов
- 21:53 В Польше тысячи людей вышли на акцию в память о погибшем мэре Гданська
- 21:36 Дело Труханова: с отменой онлайн-трансляции процесс ускорился
- 21:28 Опять «камни с неба»: на трассе Симферополь-Севастополь произошло опасное ЧП
- 21:15 "Аквамен" вошел в элитный клуб фильмов, собравших более миллиарда долларов в прокате
- 21:05 Пожар в Киево-Печерской лавре: происшествие сняли на видео с воздуха
- 20:33 Горячая семейка: голые Бабкины дурачатся в снегу
- 20:30 Пятиметровый крокодил заживо съел женщину-биолога
Опять «камни с неба»: на трассе Симферополь-Севастополь произошло опасное ЧП (фото)
В оккупированном Крыму в районе села Фруктовое на автомобильной трассе Симферополь-Бахчисарай-Севастополь произошел обвал горной породы со склона. Об этом сообщили в оккупационной администрации Севастополя.
Так, в результате обвала на проезжую часть упал обломок скалы весом около 7 тонн. На данный момент, все последствия камнепада устранены, движение восстановлено по двум полосам.
«Оперативно проведены работы по ликвидации аварийной ситуации и обеспечен безопасный проезд транспортных средств. На трассе было организовано реверсивное движение автотранспорта, заторные явления не наблюдались», — сообщили оккупанты.
Как писали «ФАКТЫ», это не первый подобный случай на оккупированном полуострове за последнее время. Так, обвал грунта и камней со склона на трассе Ялта — Севастополь вблизи Ласпи произошел 26 декабря 2018 года около 15:00 по местному времени. Из-за обвала движение на участке трассы было затруднено.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...
Ветер: 4 м/с 3
Давление: 726 мм