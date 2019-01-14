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В Польше тысячи людей вышли на акцию в память о погибшем мэре Гданська (фото, видео)
В Польше тысячи людей вышли на акции памяти о погибшем мэре города Гданська Павле Адамовиче. Акции проходят во многих городах, в том числе, и в столице страны Варшаве.
Участники акции вышли на улицы городов с лозунгами против насилия и ненависти.
В связи со смертью Адамовича в Варшаве объявили трехдневный траур.
#StopNienawiści pic.twitter.com/glEXqR29uK— Ela Kiepas (@KiepasEla) January 14, 2019
Как писали «ФАКТЫ», на мэра польского города Гданськ Павла Адамовича напали с ножом прямо на сцене — во время благотворительного концерта. Выбежавший на сцену мужчина нанес градоначальнику несколько ранений. При этом, он закричал в микрофон: «Привет, привет! Меня зовут Стефан. Я невинно отсидел в тюрьме. „Гражданская платформа“ меня пытала, именно поэтому и погиб Адамович». Нападавший арестован.
Как оказалось, 27-летний нападавший в 2013 году был приговорен к пяти с половиной годам тюремного заключения за серию ограблений банков. Мужчина утверждает, что в тюрьме его регулярно пытали. 53-летний Адамович, который занимал пост мэра Гданська более 20 лет, госпитализирован в крайне тяжелом состоянии и перенес пятичасовую операцию: нож попал в сердце, а также повредил органы брюшной полости.
Фото: Twitter, Facebook
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