Проигравшая яйцу титул королевы Instagram Кайли Дженнер надеется на реванш с фото в нижнем белье

Шоу-бизнес

Лишившаяся из-за яйца титула королевы Instagram Кайли Дженнер опубликовала новое фото в надежде отыграть свои позиции. 21-летняя модель и бизнес-леди, которая является без пяти минут миллиардершей благодаря своей линии косметики, предстала перед пользователями соцсети в нижнем белье от Calvin Klein, приняв соблазнительную позу и выражение лица. На ее плечи накинут белый жакет, который не скрывает фигуру.

За первый же час фото рассчитывающей на реванш Кайли набрало более миллиона лайков и эта цифра уже приближается к пяти миллионам. Однако яйцо все еще впереди с гигантским отрывом. Фото произведения курицы по кличке Генриетта из аккаунта «Яичная банда» уже собрало свыше 38 миллионов лайков. И его популярность не сбавляет оборотов. Стало известно, что прославившееся яйцо попадет на обложку ближайшего выпуска журнала Paper.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», Кайли Дженнер была названа самой высокооплачиваемой молодой знаменитостью.

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