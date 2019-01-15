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- 8:50 Проигравшая яйцу титул королевы Instagram Кайли Дженнер надеется на реванш с фото в нижнем белье
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Проигравшая яйцу титул королевы Instagram Кайли Дженнер надеется на реванш с фото в нижнем белье
Лишившаяся из-за яйца титула королевы Instagram Кайли Дженнер опубликовала новое фото в надежде отыграть свои позиции. 21-летняя модель и бизнес-леди, которая является без пяти минут миллиардершей благодаря своей линии косметики, предстала перед пользователями соцсети в нижнем белье от Calvin Klein, приняв соблазнительную позу и выражение лица. На ее плечи накинут белый жакет, который не скрывает фигуру.
За первый же час фото рассчитывающей на реванш Кайли набрало более миллиона лайков и эта цифра уже приближается к пяти миллионам. Однако яйцо все еще впереди с гигантским отрывом. Фото произведения курицы по кличке Генриетта из аккаунта «Яичная банда» уже собрало свыше 38 миллионов лайков. И его популярность не сбавляет оборотов. Стало известно, что прославившееся яйцо попадет на обложку ближайшего выпуска журнала Paper.
Ранее, как писали «ФАКТЫ», Кайли Дженнер была названа самой высокооплачиваемой молодой знаменитостью.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!
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