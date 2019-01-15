- 10:01 Поберегись: в Украине зафиксирована вторая смерть от кори с начала года
- 9:56 В США река из шоколада заблокировала движение транспорта
- 9:39 В Индийском океане без вести пропал украинский моряк
- 9:36 Свитолина легко преодолела первый круг Australian Open
- 9:35 В Торецке возобновили поставку воды
- 9:17 В Украине рассказали, как Лукашенко готовится к агрессивному давлению со стороны России
- 9:05 Парижская опера отказала скандальному Полунину: что помешало танцору
- 8:50 Проигравшая яйцу титул королевы Instagram Кайли Дженнер надеется на реванш с фото в нижнем белье
- 8:06 Боевики "ДНР" озвучили свои потери в 2018 году
- 8:01 Стали известны подробности похищения 13-летней девочки убийцей ее родителей
Свитолина легко преодолела первый круг Australian Open
Следом за Лесей Цуренко, которая накануне успешно преодолела стартовый круг Australian Open, первый из турниров серии «Большого шлема» в 2019 году с общим призовым фондом 62,5 миллиона долларов, также стартовала в Мельбурне лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина (седьмая позиция в мировом женском рейтинге).
В первом матче нашей соотечественнице противостояла швейцарка Виктория Голубич (103-я), с которой ранее Элина в профессиональных турнирах не пересекалась. Свитолина наглядно продемонстрировала, что разница в классе достаточно существенная, и в двух сетах легко обыграла соперницу — 6:1, 6:2.
За преодоление первого круга 24-летняя одесситка заработала 105 тысяч долларов призовых. Во втором круге ее соперницей станет победительница матча между еще одной нашей соотечественницей Катериной Козловой (94-я) и словачкой Викторией Кужмовой (48-я). Добавлю, что также сегодня проводит свой стартовый поединок на Australian Open еще одна украинка Даяна Ястремская (57-я), которой противостоит опытная австралийка Саманта Стосур (75-я).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стали известны соперницы украинских теннисисток на Кубке Федерации.
Фото Instagram Элины Свитолиной
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...
Ветер: 5 м/с 3
Давление: 734 мм