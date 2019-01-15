Свитолина легко преодолела первый круг Australian Open

Спорт

Следом за Лесей Цуренко, которая накануне успешно преодолела стартовый круг Australian Open, первый из турниров серии «Большого шлема» в 2019 году с общим призовым фондом 62,5 миллиона долларов, также стартовала в Мельбурне лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина (седьмая позиция в мировом женском рейтинге).

В первом матче нашей соотечественнице противостояла швейцарка Виктория Голубич (103-я), с которой ранее Элина в профессиональных турнирах не пересекалась. Свитолина наглядно продемонстрировала, что разница в классе достаточно существенная, и в двух сетах легко обыграла соперницу — 6:1, 6:2.

За преодоление первого круга 24-летняя одесситка заработала 105 тысяч долларов призовых. Во втором круге ее соперницей станет победительница матча между еще одной нашей соотечественницей Катериной Козловой (94-я) и словачкой Викторией Кужмовой (48-я). Добавлю, что также сегодня проводит свой стартовый поединок на Australian Open еще одна украинка Даяна Ястремская (57-я), которой противостоит опытная австралийка Саманта Стосур (75-я).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стали известны соперницы украинских теннисисток на Кубке Федерации.

Фото Instagram Элины Свитолиной

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