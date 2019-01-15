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Спорт

Свитолина легко преодолела первый круг Australian Open

9:36 15 января 2019   850
Свитолина легко преодолела первый круг Australian Open
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Следом за Лесей Цуренко, которая накануне успешно преодолела стартовый круг Australian Open, первый из турниров серии «Большого шлема» в 2019 году с общим призовым фондом 62,5 миллиона долларов, также стартовала в Мельбурне лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина (седьмая позиция в мировом женском рейтинге).

В первом матче нашей соотечественнице противостояла швейцарка Виктория Голубич (103-я), с которой ранее Элина в профессиональных турнирах не пересекалась. Свитолина наглядно продемонстрировала, что разница в классе достаточно существенная, и в двух сетах легко обыграла соперницу — 6:1, 6:2.

За преодоление первого круга 24-летняя одесситка заработала 105 тысяч долларов призовых. Во втором круге ее соперницей станет победительница матча между еще одной нашей соотечественницей Катериной Козловой (94-я) и словачкой Викторией Кужмовой (48-я). Добавлю, что также сегодня проводит свой стартовый поединок на Australian Open еще одна украинка Даяна Ястремская (57-я), которой противостоит опытная австралийка Саманта Стосур (75-я).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стали известны соперницы украинских теннисисток на Кубке Федерации.

Фото Instagram Элины Свитолиной

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