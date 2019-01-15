В Испании двухлетний мальчик провалился в узкую скважину глубиной 100 метров (фото, видео)

Мир

На юге Испании вторые сутки пытаются найти двухлетнего мальчика, который упал в скважину глубиной более 100 метров и шириной всего 25 сантиметров. Несчастный случай произошел в воскресенье, 13 января, возле деревни Тоталан, расположенной на холмах недалеко от Малаги. Отец мальчика позвонил в полицию в 14:00 по местному времени и сообщил, что ребенок упал в колодец.

Оказалось, что речь идет об узкой скважине, которую вырыли в начале декабря 2018 года в поисках питьевой воды. По всей видимости, ее не закрыли и не поставили никаких предупредительных знаков. Впрочем, маленький ребенок не обратил бы на них внимание, даже если бы они были.

Мальчика зовут Юлен. Его родители Вики и Хосе взяли ребенка с собой на воскресный пикник, который решили устроить в 20 минутах езды от их дома. Взрослые были заняты приготовлением обеда неподалеку и не заметили, как малыш отошел от них. Они утверждают, что услышали крик сына и бросились на этот звук, но было поздно.

Скважина настолько узкая, что взрослый человек в нее не пролезет. Расширять скважину нельзя — ребенка непременно завалит землей. Спасатели прияли решение бурить рядом вторую скважину и через нее пытаться добраться до мальчика.

Жив ли еще Юлен, никто не знает. Спасатели опустили в скважину видеокамеру, которая на глубине 78 метров обнаружила пакетик с конфетами и пластиковый стаканчик. Родители подтвердили, что все это было у их сына в руках перед тем, как он пропал.

Холм, на котором проходит спасательная операция

Как пообещали представители спасательной службы, операция продолжится до тех пор, пока ребенка не найдут.

Испанские СМИ сообщают, что это уже вторая трагедия в семье Вики и Хосе. В мае 2017 года от инфаркта скончался их старший сын Оливер. Ему было всего три года.

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