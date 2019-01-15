Мир

Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью конфисковало у жены бывшего азербайджанского банкира Замиры Хаджиевой бриллиантовое кольцо от Cartier стоимостью почти 1,5 миллиона долларов. Как пишет Daily Mail, она получила его в подарок от мужа, купившего украшение в 2011 году в универмаге Harrods.

В начале октября Замира Хаджиева стала первой иностранкой в Британии, источники богатства которой Национальное агентство по борьбе с преступностью потребовало раскрыть. Это был первый случай, когда британские власти в рамках борьбы с отмыванием денег воспользовались новым законом о борьбе с коррупцией. С февраля прошлого года иностранным владельцам активов вручаются так называемые Ордеры на богатство неустановленного происхождения (Unexplained Wealth Orders, UWO). Если иностранец не может доказать их законное происхождение, то запускается процесс конфискации имущества.

В ноябре прошлого года британские власти конфисковали 49 ювелирных украшений общей стоимостью свыше 500 тысяч долларов. Драгоценности проходили оценку в аукционном доме Chrisitie's. Их собирались выставить на аукцион. Среди прочих украшений было и ожерелье из сапфиров и рубинов Boucheron стоимостью около 156 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что у Хаджиевой собираются изъять также элитную недвижимость в столице Великобритании — на сумму свыше 28,5 миллиона долларов.

55-летняя Замира привлекла к себе внимание «необъяснимо роскошным образом жизни». За последние десять лет потратила в фешенебельном лондонском универмаге Harrods 21 миллион долларов. Она путешествовала на частном реактивном самолете Gulfstream, жила в роскошном особняке в центре Лондона стоимостью свыше 15 миллионов долларов (он представляет собой два соединенных в один соседних дома). Семье также принадлежит еще несколько дорогих объектов недвижимости. Супруг Замиры -- бывший председатель в свое время обанкротившегося Международного банка Азербайджана Джахангир Хаджиев. В 2016 году он был приговорен в Азербайджане к 15 годам тюрьмы по обвинению в мошенничестве и растратах.

Многомиллионные расходы супругов значительно превышали официальную зарплату Хаджиева — около 60 тысяч долларов в год.

Замира Хаджиева покинула Азердайджан, опасаясь за свою безопасность и надеялась получить убежище в Великобритании. Сейчас женщине грозит экстрадиция на родину.

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