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18-летняя Ястремская добыла дебютную победу на турнире «Большого шлема»
Юная украинская теннисистка Даяна Ястремская (57-я позиция в мировом женском рейтинге) выиграла стартовый матч на Australian Open — первом турнире серии «Большого шлема» в сезоне-2019.
В первом круге ей противостояла опытная австралийка Саманта Стосур (75-я), в свое время входившая в топ-пятерку женского рейтинга. Ранее на кортах теннисистки не пересекались — впрочем, это и неудивительно, учитывая, что украинка только два года назад начала свою профессиональную карьеру.
Начался матч для нашей соотечественницы неудачно — по ходу первого сета она уступала 2:5, но смогла собраться и таки выиграть его, не доводя до тай-брейка. Почувствовав уверенность, второй сет юная киевлянка провела куда более уверенно и довела поединок до своей победы — 7:5, 6:2.
За победу, которая стала для 18-летней Даяны первой в основной сетке турниров серии «Большого шлема» (в прошлом году она дебютировала в основной сетке «мэйджора» на US Open, но уступила в первом же круге Каролине Муховой из Чехии), Ястремская заработала 105 тысяч долларов призовых. Во втором круге ее ожидает встреча с еще более серьезной соперницей — Карлой Суарес-Наварро из Испании, сеянной на турнире под 23-м номером, которая в своем матче обыграла француженку Клару Бурель.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина легко преодолела первый круг Australian Open.
Фото btu.org.ua
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