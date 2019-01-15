Шоу-бизнес

Кинообзор

«1+1: Новая история» и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные

В украинский прокат вышли пять новых фильмов. Для похода в кино всей семьей подойдет французский мультфильм «Астерикс и тайное зелье». Любителям исторических кинолент можно рекомендовать британский фильм «Мария — королева Шотландии». Две голливудские комедии — «1+1: Новая история» и «Пышка» — привлекут внимание поклонников Дженнифер Анистон, Кевина Харта, Брайана Крэнстона и Николь Кидман. Культовый режиссер М. Найт Шьямалан, снявший «Шестое чувство» и «Знаки», предлагает зрителям новый завораживающий триллер «Стекло».

«1+1: Новая история»

(13+, США, STX Entertainment, комедия, бюджет — 37,5 миллиона долларов)

Наверняка многие помнят прекрасный французский фильм «1+1» (или «Неприкасаемые»), который вышел в прокат в 2011 году. Эта была трогательная, рассказанная с хорошим юмором история дружбы богатого аристократа, прикованного к инвалидному креслу, и бывшего мелкого преступника, нанявшегося к нему в качестве сиделки. Картина собрала в мировом прокате 426,6 миллиона долларов. Это великолепный результат для французского фильма. Главные роли в нем исполнили Франсуа Клюзе и Омар Си.

И вот в Голливуде решили снять ремейк. Взялся за это режиссер Нил Бургер, известный по фильму «Иллюзионист» и фантастической кинотрилогии «Дивергент». Съемки начались еще в 2017 году, но были приостановлены в связи с тем, что их финансировала компания продюсера Харви Вайнштейна, которого обвинили в сексуальных домогательствах и изнасилованиях более 100 женщин, включая популярных актрис Анджелину Джоли, Гвинет Пэлтроу, Азию Ардженто, Эшли Джадд, Уму Турман. Работа над картиной возобновилась только после того, как права на нее перекупила компания STX Entertainment.

Главные роли исполнили известные американские актеры Брайан Крэнстон (сериал «Во все тяжкие») и Кевин Харт («Полтора шпиона»). Также снялась в фильме лауреат премии «Оскар» Николь Кидман. Примечательно, что изначально на главные роли пробовались Крис Рок, Джейми Фокс, Идрис Эльба, Колин Ферт, Мишель Уильямс, Джессика Честейн.

В США картина вышла в прокат 11 января и собрала пока 19,6 миллиона долларов. Критики довольно холодно встретили американскую версию. Особенно их разочаровала игра актеров, которые, по их мнению, не смогли подняться выше стереотипов.

«Астерикс и тайное зелье»

(6+, Франция, M6 Group, анимационный фильм для семейного просмотра)

Астерикс и Обеликс — веселые герои популярных французских комиксов, мультфильмов и фильмов — вернулись! Могучие галлы с давних времен черпали силу в секретном напитке, который готовил великий старец. Но пришла беда, откуда не ждали — почтенный друид свалился с дерева и сломал обе ноги. Теперь Астериксу и Обеликсу предстоит отправиться в опасное путешествие, чтобы отыскать нового друида, достойного постичь рецепт тайного магического зелья.

Вот такой сюжет предлагают зрителям режиссеры Александр Астье и Луи Клиши. Это уже десятый по счету полнометражный мультфильм об Астериксе и Обеликсе. Интересно, что в оригинале Астерикса озвучивал известный комедийный актер Кристиан Клавье, который сыграл этого персонажа в двух художественных фильмах — «Астерикс и Обеликс против Цезаря» и «Астерикс и Обеликс: Миссия «Клеопатра».

«Мария — королева Шотландии»

(16+, Великобритания — США, Focus Features, историческая драма, бюджет — 25 миллионов долларов)

Мария Стюарт — один из самых известных персонажей в британской истории. В 16 лет она стала королевой Франции, а через два года овдовела. Вернулась в родную Шотландию и заявила свои права на трон. Ее притязания были восприняты как посягательство на английский трон, на котором находилась Елизавета I. Две королевы стали непримиримыми врагами…

Картина стала дебютом для британского режиссера Джози Рурк, занимавшейся до того исключительно театральными постановками. Марию Стюарт сыграла Сирша Ронан, которая уже трижды номинировалась на премию «Оскар» за роли в картинах «Искупление», «Бруклин», «Леди Птица». Елизавету I воплотила на экране Марго Робби («Волк с Уолл-стрит», «Отряд самоубийц», номинация на премию «Оскар» за роль в картине «Я, Тоня»). В США фильм вышел в прокат в начале декабря. Кассовые сборы составили 15,2 миллиона долларов.

«Пышка»

(13+, США, Netflix, комедия, бюджет — 13 миллионов долларов)

Фильм является экранизацией одноименного романа американской писательницы Джули Мерфи. Это история пухленькой девочки-подростка, чья мать когда-то победила на конкурсе красоты, а теперь сама занимается их организацией и проведением. Между матерью и дочкой существует давний конфликт. Девочка в знак протеста записывается на конкурс красоты, который устраивает ее мать…

Актриса Даниэль Макдональд, сыгравшая Пышку, известна по фильму «Леди Птица». А роль матери досталась звезде Голливуда Дженнифер Анистон (сериал «Друзья», комедии «Брюс Всемогущий» и «Мы — Миллеры»).

«Стекло»

(16+, США, Universal Pictures, триллер, бюджет — 20 миллионов долларов)

«Стекло» — завершающая часть кинотрилогии, снятой культовым режиссером М. Найтом Шьямаланом. Первая часть называлась «Неуязвимый» (2000 год, сборы — 248,1 миллиона долларов). Главные роли исполнили Брюс Уиллис и Сэмюэл Л. Джексон. Уиллис сыграл бывшего игрока в американский футбол, который стал охранником и однажды выжил в крупной железнодорожной катастрофе, не получив ни царапины. Однажды он знакомится со странным человеком по прозвищу Мистер Стекло. Это инвалид, чьи кости чрезвычайно хрупки. Но он богат. И собирает комиксы. У него есть теория, что герои этих рисованных историй существуют на самом деле. Вот только, чтобы доказать это, Мистер Стекло сам устроил несколько катастроф!

Вторая часть — «Сплит» — вышла в прокат в начале 2017 года. Известный актер Джеймс Макэвой сыграл в ней человека, который страдает множественным расстройством личности. В нем живут 23 разных индивидуума, которые хаотично меняют друг друга. Кассовые сборы составили 278,5 миллиона долларов.

В «Стекле» Шьямалан сводит вместе своих героев. Зрители снова увидят Брюса Уиллиса, Сэмюэла Л. Джексона и Джеймса Макэвоя.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о фильмах, которые вышли в украинский прокат на прошлой неделе.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter