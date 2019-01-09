Шоу-бизнес

Сильвестр Cталлоне в драме «Игра памяти» и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные

В украинский прокат вышли шесть новых фильмов. Для похода в кино всей семьей подойдут мексиканский мультфильм «Тайна семьи монстров» и американская картина «Путь домой». Поклонников Сильвестра Сталлоне может заинтересовать криминальная драма «Игра памяти». Французский кинематограф представлен комедией с оскароносным Жаном Дюжарденом «Красивый бизнес».

«Тайна семьи монстров»

(6+, Мексика — Индия, Corazon Films, анимационный фильм для семейного просмотра)

Главный герой мультфильма — мальчик по имени Лукас. Он учится в обычной школе и озабочен своими детскими проблемами. Но однажды Лукас внезапно превращается в монстра, и это происходит на глазах самых популярных в его школе учеников. Мальчик хочет узнать всю правду о себе и отправляется в полное опасных приключений путешествие…

Снял мультфильм мексиканский режиссер Леопольдо Агилар. В Мексике и Великобритании «Тайна семьи монстров» прошла в прокате в 2017 году и собрала в общей сложности 2,1 миллиона долларов. В США мультфильм сразу вышел на DVD и B-ray.

«Путь домой»

(6+, США, Sony Pictures, приключения, мелодрама)

Фильм снят по мотивам книги американского писателя Брюса Камерона. Это история собаки, которая преодолела более 600 километров в поисках любимого хозяина.

Картину снял популярный американский актер и режиссер Чарльз Мартин Смит («Король воздуха»). Одну из главных ролей исполнила известная актриса Эшли Джадд. Она со Смитом раньше работала над фильмом «История дельфина». Также в картине «Путь домой» сыграл популярный актер Эдвард Джеймс Олмос, лауреат премий «Эмми» и «Золотой глобус» (сериал «Полиция Майами»).

«Игра памяти»

(16+, Канада — США, Diamond Films, криминальная драма)

Единственный выживший участник ограбления инкассаторского автомобиля оказался в тюрьме. Чтобы выйти на свободу, он соглашается стать участником испытаний экспериментального препарата…

Главные роли в фильме исполнили Сильвестр Сталлоне («Неудержимые») и Мэттью Модайн («Сикарио 2»). Также в картине сыграли Медоу Уильямс («Охота на воров»), Райан Гусман (сериал «Дурная слава»), Кристофер Макдональд («Счастливчик Гилмор»). Снял картину американский режиссер Брайан Миллер («Расплата»).

В США «Игра памяти» получила крайне низкие оценки критиков. В настоящее время рассматривается вопрос о выпуске фильма на дисках. В американский прокат он может не попасть.

«Красивый бизнес»

(12+, Франция — Бельгия — США, Arte, комедия, бюджет 5,1 миллиона долларов)

Главный герой всю жизнь мечтает быстро разбогатеть. Он охотно берется за разные авантюры, которые приносят ему только неприятности. И вот в 40 лет мужчина решает, что нашел дело, которое сделает его богатым, — это пластическая хирургия! Он открывает частную клинику, набирает на работу врачей и ждет, когда на него посыплются деньги…

Главную роль исполнил известный французский актер Жан Дюжарден, обладатель премии «Оскар» за фильм «Артист». Съемки проходили преимущественно во Франции. Снял картину режиссерский тандем Бенуа Делепин и Гюстав Керверн («Заброшенные»). Мировая премьера фильма состоялась в августе 2018 года в рамках международного кинофестиваля в Локарно. Во Франции и Бельгии комедия собрала в прокате 3,2 миллиона долларов.

«Ангел»

(18+, Аргентина — Испания, El Deseo, криминальная биографическая драма)

Фильм основан на реальной истории самого опасного серийного убийцы в истории Аргентины. Его зовут Карлос Робледо Пуч, а известен он как Ангел Смерти. Пуч был арестован в 1972 году в возрасте 20 лет. На тот момент он совершил 11 убийств, множество вооруженных ограблений, изнасилование и ряд других тяжких преступлений. Суд над ним длился восемь лет. В 1980 году его приговорили к пожизненному заключению. С тех пор он находится в тюрьме. Карлос несколько раз подавал прошение о досрочном освобождении, но ему отказывали. Тогда в 2013 году он обратился с просьбой умертвить его с помощью инъекции. В этом ему также было отказано.

Снял фильм аргентинский режиссер Луис Ортега. Продюсером выступил культовый испанский режиссер Педро Альмодовар. Мировая премьера состоялась в мае 2018 года в рамках Каннского международного кинофестиваля. В Аргентине картину в прокате посмотрели более миллиона зрителей. Кассовые сборы в этой стране, а также в Испании составили в общей сложности 5,6 миллиона долларов. Аргентина выдвинула картину на соискание премии «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм», но в шорт-лист «Ангел» в итоге не прошел.

«Темное зеркало»

(18+, США, Vertical Entertainment, психологический триллер)

Главная героиня фильма — 18-летняя студентка, которая страдает от одиночества. Она лишена родительской любви. Сверстники не обращают на нее внимания. Однажды девушка начинает общаться с собственным отражением в зеркале. Она понимает, что это более чем странная дружба, но остановиться уже не может. А потом происходит невероятное: ее отражение оказывается в реальной жизни, а сама студентка — в зеркале!

Фильм стал режиссерским дебютом израильского кинематографиста Ассафа Бернштейна. До этого он был известен по сериалу «Фауда». Главные роли в картине исполнили Индиа Айсли («Другой мир: Пробуждение»), Мира Сорвино («Окончательный монтаж»), Джейсон Айзекс («Смерть Сталина»).

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о фильмах, которые вышли в украинский прокат в последнюю неделю декабря.



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