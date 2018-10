Частично невиновен: с Вайнштейна сняли один из пунктов обвинения

Мир

Суд в районе Манхэттен (Нью-Йорк, США) в четверг снял один из шести пунктов обвинений в сексуальных домогательствах, выдвинутых против голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Об этом сообщает издание El Pais.

Отмечается, что речь идет об обвинении, выдвинутом на основании показаний бывшей актрисы Люсии Эванс, утверждавшей, что она в 2004 году подверглась домогательствам в кабинете Вайнштейна в Нью-Йорке. Она была одной из первых женщин, публично выступивших с обвинениями в адрес продюсера.

На снятии указанного пункта обвинений настаивала защита Вайнштейна. Представляющие его интересы адвокаты утверждали, что в показаниях Эванс есть противоречия, и что в прошлом она признавала, что вступала в близость с Вайнштейном добровольно.

Представители прокуратуры заявили в свою очередь, что не будут на данном этапе пытаться оспаривать решение суда. Они заострили внимание на том, что показания других двух женщин, фигурирующих в деле, не вызывают сомнений. Одна из них, в частности, утверждает, что была изнасилована продюсером.

Адвокат Эванс заявил журналистам, что она крайне разочарована данным решением суда и позицией прокуратуры. По словам юриста, Эванс по-прежнему настаивает, что подверглась домогательствам.

Напомним, что 5 октября 2017 года газета New York Times опубликовала материал, в котором Вайнштейн обвинялся в многочисленных сексуальных домогательствах. По данным издания, продюсер в течение 30 лет склонял к интимным отношениям молодых актрис и сотрудниц своей компании, обещая за это карьерное продвижение.

Позднее с обвинениями в адрес Вайнштейна выступили уже более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. После этого в приставаниях обвинили, в частности, актеров Кевина Спейси и Дастина Хоффмана, комика Луиса Си Кея, 41-го президента США Джорджа Буша — старшего, ряд членов американского Конгресса.

Фильмы, созданные при участии компаний, возглавляемых Вайнштейном, около 300 раз выдвигались на премию «Оскар». Награда в самой престижной категории «Лучший фильм» досталась пяти кинолентам: «Английский пациент» (English Patient, 1996), «Влюбленный Шекспир» (Shakespeare in Love, 1998), «Чикаго» (Chicago, 2002), «Король говорит!» (The King"s Speech, 2010) и «Артист» (The Artist, 2014).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на 75-м Венецианском международном кинофестивале итальянский режиссер Лучано Гараньяни появился на красной дорожке в футболке с портретом Харви и надписью «Вайнштейн невиновен».

