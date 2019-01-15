27.95 / 28.20 31.88 / 32.34
Киев: -2
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Реакция на ненависть: сеть поразило фото из Гданська на акции в память об убитом мэре

11:36 15 января 2019   858
Прощание с мэром Гданська
Инф. «ФАКТОВ»

В польском Гданське около 16 тысяч человек вышли на акцию и почтили память убитого мэра города Павла Адамовича. Он умер в больнице от ножевых ранений, полученных на благотворительном концерте.

В сети опубликовали впечатляющее фото участников траурного мероприятия, сделанное с воздуха. «Хватит ненавидеть. Прекратить насилие. Тысячи людей чтят память покойного президента Гданьска — Павла Адамовича», — говорится в комментарии.

Нападавшего — 27-летнего мужчину, ранее приговоренного к пяти с половиной годам тюремного заключения за серию ограблений банков — взяли под арест на три месяца.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 53-летний Павел Адамович умер в университетском клиническом центре.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...

Киев
-2

Ветер: 5 м/с  3
Давление: 734 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины