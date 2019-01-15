Мир

Реакция на ненависть: сеть поразило фото из Гданська на акции в память об убитом мэре

В польском Гданське около 16 тысяч человек вышли на акцию и почтили память убитого мэра города Павла Адамовича. Он умер в больнице от ножевых ранений, полученных на благотворительном концерте.

В сети опубликовали впечатляющее фото участников траурного мероприятия, сделанное с воздуха. «Хватит ненавидеть. Прекратить насилие. Тысячи людей чтят память покойного президента Гданьска — Павла Адамовича», — говорится в комментарии.

Stop nienawiści. Stop przemocy. Tysiące ludzi czci pamięć zmarłego Prezydenta Gdańska — Pawła Adamowicza fot. Aerovideo pic.twitter.com/lc9uT0eEGH — Miasto Gdańsk (@gdansk) 14 января 2019 г.

Нападавшего — 27-летнего мужчину, ранее приговоренного к пяти с половиной годам тюремного заключения за серию ограблений банков — взяли под арест на три месяца.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 53-летний Павел Адамович умер в университетском клиническом центре.

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