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Крещение-2019: где в Киеве можно будет нырнуть в прорубь (карта)
В этом году для празднования Крещения коммунальное предприятие «Плесо» обустроило в пределах Киева 11 локаций, на каждой из которых 19 января с 7:00 до 21:00 традиционно будут дежурить медики и спасатели.
Для крещенского обряда можно выбрать любой из специально подготовленных пляжей:
Днепровский район
- пляж «Детский» (возле часовни в Гидропарке);
- пляж «Венеция» (остров Долобецкий);
- пляж «Предместная Слободка» (Гидропарк, напротив Киево-Печерской лавры);
- пляж «Тельбин» (на проспекте Павла Тычины);
- пляж «Радужный» (озеро Радужное, улица Марка Черемшины);
- пляж «Центральный» (Труханов остров).
Оболонский район
- пляж «Вербный» (озеро Вербное, улица Приозерная);
- место массового отдыха «Наталка» (улица Приречная, залив Оболонь);
- парк «Наталка» (Оболонская Набережная);
- пляж «Пуща-Водица» (водоем Горащиха, 7-я линия).
Деснянский район
- зона отдыха «Троещина» (улица Оноре де Бальзака).
Чтобы крещенское купание не навредило здоровью, специалисты спасательной службы рекомендуют придерживаться простых правил.
Подготовка:
- ни в коем случае не ступать в ледяную воду без длительного процесса закаливания организма;
- получить разрешение доктора, который знает индивидуальные особенности вашего организма и допускает экстремальное купание (уверен, что после него точно не обострятся хронические болезни),
- выбрать обустроенную локацию, где есть и медики, и спасатели;
- не окунаться в безлюдном месте, чтобы кто-то мог в случае чего прийти на помощь;
- не употреблять алкоголь ни перед купанием, ни после (алкоголь лишь создает иллюзию согревания, а на деле ускоряет охлаждение организма и увеличивает риск внезапного обострения сердечно-сосудистых заболеваний https://fakty.ua/99 178), только чай, кофе, горячий бульон, если нет противопоказаний.
Процесс омовения должен проходить без резких движений:
- заходить в воду следует постепенно, прислушиваясь к организму, но уверенно и спокойно;
- стоя по пояс в воде, развернуться лицом к берегу и, присев, окунуться;
- надо помнить, что холодная вода действует на организм так, что появляется эйфория и есть риск совершать самоуверенные поступки (люди начинают плавать, чего делать не рекомендуется, хвалиться долгим пребыванием в воде, резко двигаться);
- находясь в воде, нужно прислушиваться к возможным замечаниям дежурных спасателей и незамедлительно их исполнять.
После омовения:
- выходить на берег без спешки и осторожно, чтобы не упасть на льду;
- надеть теплую и свободную одежду (тесная одежда лишь ускоряет охлаждение), согреваться теплыми безалкогольными напитками и идти в теплое помещение.
Ранее «ФАКТЫ» публиковали советы врачей о том, что важно знать тем, кто собирается искупаться в ледяной купели на Крещение.
А люди верующие накануне Крещения соблюдают строгий пост до первой звезды и собираются семьей на «голодную кутью».
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