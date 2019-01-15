Украина

Крещение-2019: где в Киеве можно будет нырнуть в прорубь (карта)

В этом году для празднования Крещения коммунальное предприятие «Плесо» обустроило в пределах Киева 11 локаций, на каждой из которых 19 января с 7:00 до 21:00 традиционно будут дежурить медики и спасатели.

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Для крещенского обряда можно выбрать любой из специально подготовленных пляжей:

Днепровский район

пляж «Детский» (возле часовни в Гидропарке);

пляж «Венеция» (остров Долобецкий);

пляж «Предместная Слободка» (Гидропарк, напротив Киево-Печерской лавры);

пляж «Тельбин» (на проспекте Павла Тычины);

пляж «Радужный» (озеро Радужное, улица Марка Черемшины);

пляж «Центральный» (Труханов остров).

Оболонский район

пляж «Вербный» (озеро Вербное, улица Приозерная);

место массового отдыха «Наталка» (улица Приречная, залив Оболонь);

парк «Наталка» (Оболонская Набережная);

пляж «Пуща-Водица» (водоем Горащиха, 7-я линия).

Деснянский район

зона отдыха «Троещина» (улица Оноре де Бальзака).

Чтобы крещенское купание не навредило здоровью, специалисты спасательной службы рекомендуют придерживаться простых правил.

Подготовка:

ни в коем случае не ступать в ледяную воду без длительного процесса закаливания организма;

получить разрешение доктора, который знает индивидуальные особенности вашего организма и допускает экстремальное купание (уверен, что после него точно не обострятся хронические болезни),

выбрать обустроенную локацию, где есть и медики, и спасатели;

не окунаться в безлюдном месте, чтобы кто-то мог в случае чего прийти на помощь;

не употреблять алкоголь ни перед купанием, ни после (алкоголь лишь создает иллюзию согревания, а на деле ускоряет охлаждение организма и увеличивает риск внезапного обострения сердечно-сосудистых заболеваний https://fakty.ua/99 178), только чай, кофе, горячий бульон, если нет противопоказаний.

Процесс омовения должен проходить без резких движений:

заходить в воду следует постепенно, прислушиваясь к организму, но уверенно и спокойно;

стоя по пояс в воде, развернуться лицом к берегу и, присев, окунуться;

надо помнить, что холодная вода действует на организм так, что появляется эйфория и есть риск совершать самоуверенные поступки (люди начинают плавать, чего делать не рекомендуется, хвалиться долгим пребыванием в воде, резко двигаться);

находясь в воде, нужно прислушиваться к возможным замечаниям дежурных спасателей и незамедлительно их исполнять.

После омовения:

выходить на берег без спешки и осторожно, чтобы не упасть на льду;

надеть теплую и свободную одежду (тесная одежда лишь ускоряет охлаждение), согреваться теплыми безалкогольными напитками и идти в теплое помещение.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали советы врачей о том, что важно знать тем, кто собирается искупаться в ледяной купели на Крещение.

А люди верующие накануне Крещения соблюдают строгий пост до первой звезды и собираются семьей на «голодную кутью».

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