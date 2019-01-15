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Почему падение цен на украинских заправках приостановилось
Цены на отечественных заправках стабилизировались. Напомним, что уже второй месяц стоимость горючего на АЗС постоянно снижалась. Но вот уже несколько дней бензин и дизтопливо практически не дешевеют. Правда, стоимость сжиженного газа продолжает постепенно падать. Во вторник, 15 января, средняя по стране стоимость литра бензина А-95 составляла 28,59 грн, дизельного топлива — 28,55 грн, а сжиженного газа — 12,73 грн.
Тем временем на мировом рынке в последние дни стоимость барреля нефти Brent держится на уровне около 60 долларов, с небольшими колебаниями. Специалисты считают, что в данный момент на нефтяные котировки больше всего влияет ситуация в Китае.
В декабре 2018 года китайский экспорт снизился на 4,4% по сравнению аналогичным периодом 2017 года, что стало самым большим месячным падением за два года. Это указывает на дальнейшее ослабление второй по величине экономики мира. Импорт в прошлом месяце также сократился, упав на 7,6%, что оказалось крупнейшим снижением с июля 2016 года. В то же время импорт сырой нефти Китаем второй месяц подряд превышает 10 млн баррелей в сутки, что почти на 30% выше по сравнению с декабрем 2018 года.
«Китайский импорт и экспорт не оправдали ожиданий и могут возродить опасения по поводу замедления глобального экономического роста. Этот фактор влияет и на нефтяной рынок», — заявил глава отдела макроэкономических исследований в швейцарском банке Julius Baer Норберт Рюкер.
Что же касается отечественного топливного рынка, то эксперты прогнозируют, что нынешняя стабилизация цен временная.
«Нынешняя приостановка снижения цены бензина и дизтоплива явление временное. Дело в том, что экономический потенциал для дальнейшего снижения стоимости нефтепродуктов достаточно большой. Соответственно, в ближайшее время уменьшение цен продолжится.
Я думаю, что при нынешней стоимости нефти в 60 долларов за баррель, потенциал для снижения цен на бензин и дизтопливо в Украине сохраняется на уровне 2−2,5 гривен. То есть эти виды топлива могут в ближайшее время подешеветь еще на 2 гривни, по сравнению с нынешним уровнем. Схожая ситуация и со сжиженным газом. Он может подешеветь еще примерно на 2 гривни, до 10,50 грн за литр", — сообщил «ФАКТАМ» директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.
Стоит напомнит, что недавно цена сжиженного газ преодолела психологический барьер в 13 гривен. По мнению экспертов, стремительное падение стоимости сжиженного газа в рознице пока сдерживается большими старыми запасами этого топлива на рынке.
Фото Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»
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