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Полиция рассказала подробности ночного побоища в Киеве (фото, видео 18+)
О подробностях массовой драки вооруженных шампанским киевлян в ночь на 15 января «ФАКТАМ» рассказали в полиции Киева. Напомним, активисты «Варты Голосеево», патрулируя улицы, со стрельбой в воздух задержали на проспекте Глушкова и передали полиции нескольких участников драки. Еще двум пришлось оказывать медицинскую помощь.
— В «Портер пабе» отдыхали две компании: за одним столиком трое мужчин и две женщины (работники какой-то фирмы) проводили корпоратив, за соседним сидели двое мужчин. В два часа ночи заведение закрывается, поэтому все вышли на улицу, где между компаниями вспыхнул конфликт, переросший в драку. После непродолжительной потасовки все разошлись, но уже через несколько минут встретились в магазине на заправке неподалеку, — рассказала «ФАКТАМ» замначальника отдела коммуникации столичной полиции Яна Неруш.
Прибывшие на место происшествия экипажи патрульной полиции доставили троих мужчин в Голосеевское райуправление полиции. Двое других попросили отвезти их в больницу. Подозрение на открытую черепно-мозговую травму у одного из пострадавших не подтвердилось — врачи зафиксировали у обоих ушибы, рассечения и ссадины. Открытое уголовное производство предварительно квалифицировано по статье «Нанесение легких телесных повреждений». Наносились эти повреждения, видимо, палкой и бутылкой шампанского, найденными со следами крови возле заправки.
Все пятеро участвовавших в драке мужчин написали заявления в полицию, в которых указали, что они являются пострадавшими, поскольку защищались от нападавших. Причину драки следствие пока не раскрывает.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 10 января в Ботаническом саду возле станции метро «Университет» в Киеве неизвестный избил и порезал ножом бездомного инвалида.
Кроме того, стали известны подробности массового убийства в Одесской области, совершенного в рождественскую ночь. Полиция задержала подозреваемого.
Фото и видео «Информатор»
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