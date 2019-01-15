Основной целью было скомпрометировать «украинских бандеровцев», — блогер

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Помните, как в феврале 2018 года в Ужгороде подожгли венгерский культурный центр? Тогда еще некоторые СМИ ругали нехороших украинских националистов, якобы разжигающих межнациональную ненависть, а другие подзуживали, дескать, так им, венграм, поделом. И слава богу, что силовикам и руководителям страны хватило мудрости нейтрализовать и тех, и других, проведя быстрое и эффективное расследование инцидента. Сейчас в Польше как раз судят польских радикалов, совершивших это преступление. А в соцсетях уже анализируют очередную провокацию наших агрессивных российских соседей.

«Очень важные новости приходят из Польши, — пишет в Facebook известный журналист и блогер Денис Казанский. — Там сейчас судят польских радикалов, которые в феврале 2018 года подожгли венгерский культурный центр в Ужгороде. В ходе процесса один из обвиняемых назвал заказчика поджога — им оказался немецкий журналист Мануэль Оксенрайтер, который известен своими симпатиями к России, поддерживает ЛДНР и часто выступает на российских телеканалах. Кроме того, Оксенрайтер также работает консультантом депутата немецкого парламента Маркуса Фронмайера из ультраправой партии «Альтернатива для Германии», которая занимает откровенно прокремлевскую позицию.

«Все действия были осуществлены согласно четким инструкциям Мануэля Оксенрайтера. Моей инициативы в этом не было. Основной целью было не разжечь межнациональную вражду, а скомпрометировать «украинских бандеровцев», — заявил в суде обвиняемый в поджоге поляк Михал Прокопович.

Звучит, как сценарий какого-то низкопробного боевика или чернушной комедии, но это факт. Помощник немецкого депутата заплатил деньги польским радикалам за поджог венгерского офиса в Ужгороде.

«Кровожадные бандеровцы» оказались недостаточно кровожадными, поэтому все преступления пришлось совершать за них провокаторам из других стран.

Какая цель преследовалась — понятно. Стравить народы, проживающие на Закарпатье, спровоцировать венгров на ответные радикальные действия, создать межнациональный конфликт, который потенциально мог привести к насилию, беспорядкам и убийствам. Что бы там ни говорили поджигатели в суде, их действия могли иметь именно такие последствия. Организаторы провокации пытались подтолкнуть регион к кровопролитию.

В этой истории прекрасно все. Получается, что Россия, которая все время настаивает, что защищает жителей Донбасса от карателей и хунты, на самом деле с помощью своих провокаторов сама намеренно провоцирует в Украине насилие и войну. А Мануэль Оксенрайтер, который регулярно приезжает в Донецк и Луганск, умудряется одновременно жалеть «жертв кровавой хунты», страдающих от войны, и разжигать насилие в мирном регионе на другом конце Украины.

Преступления, которые приписываются «украинским нацистам», на самом деле совершают пророссийские «антифашисты» и друзья ЛДНР. Надо же, какая неожиданность! Что-то мне это напоминает… Ах да, загадочные минометные обстрелы мирных кварталов Луганска и Донецка в 2014—2015 гг. Тогда тоже все списывалось на «неуловимые бандеровские ДРГ», которые свободно разъезжают по городам на мусоровозах и специально убивают жителей Донбасса ради развлечения. Правда, за всю войну ни одну ДРГ так и не поймали. А позже нашлись люди, которые подтвердили, что сами же боевики ЛНР и ДНР эти обстрелы и совершали", — написал Денис Казанский в Facebook.

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