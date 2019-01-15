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Украина

Почти целый батальон: СБУ назвала число боевиков, освобожденных от уголовной ответственности

14:11 15 января 2019   218
Программа СБУ «Тебя ждут дома»
Инф. «ФАКТОВ»

За почти четыре года, с 2015 по 2018 год, программой Службы безопасности Украины «Тебя ждут дома» воспользовались 353 украинца, ранее воевавших на стороне боевиков. Ранее сообщалось, что двое бывших боевиков «ДНР» были освобождены от уголовной ответственности судом.

Как сообщает «Новинарня», ссылаясь на данные Службы безопасности Украины, количество освобожденных от ответственности по программе СБУ приближается к численности батальона. Только в 2018 году по программе «Тебя ждут дома» к мирной жизни вернулись 148 бывших членов незаконных вооруженных формирований. Цель программы — возвращение на подконтрольную правительству Украины территорию и освобождение от уголовной ответственности граждан, которые добровольно отказались от участия в незаконных вооруженных формированиях и которые не замешаны в убийствах, пытках и других тяжких преступлениях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после полутора лет службы в террористической «ДНР» украинской полиции сдался житель оккупированной Горловки. Работая водителем на военном транспорте, он возил боевиков-саперов, которые минировали окраины города и поля с зерном.

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