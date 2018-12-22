Правоохранители рассказали, почему оставили в покое двух бывших боевиков «ДНР»

Украина

Двое членов незаконных вооруженных формирований террористической организации «ДНР» освобождены от уголовной ответственности по решению суда, благодаря тому, что сами сдались властям Украины, чистосердечно раскаялись и активно содействовали раскрытию преступлений оккупантов, а также не участвовали в боевых действиях на оккупированной территории. Оба освобожденных от уголовной ответственности бывших боевика, как выяснилось, связаны родственными узами. Об этом рассказали в прокуратуре Донецкой области.

Как ранее писали «ФАКТЫ», один из этих экс-боевиков на момент совершения правонарушения был 16-летним подростком.

«Весной 2014 года подросток обучался в донецком ПТУ. Под влиянием усиленной пропаганды „русского мира“ он примкнул к боевикам, которые платили ему небольшие деньги. Тогда же к нему присоединился муж его старшей сестры, которому в тот момент было 25 лет. Мужчина вызвал в Донецк и свою жену с ребенком, — рассказала „ФАКТАМ“ Татьяна Чейкалова, начальник отдела ювенальной юстиции прокуратуры Донецкой области. — Вооруженное подразделение, в котором оказались оба родственника, выполняло охранные функции и размещалось в донецкой гостинице „Прага“. В 2015 году мужчины разочаровались в „русском мире“ и покинули ряды боевиков. Прибыв в свой родной город на мирной территории, они сдались властям и активно сотрудничали со следствием. Как установлено следствием, оба в боевых действиях участия не принимали. Благодаря выше упомянутым обстоятельствам они и были освобождены от уголовной ответственности. Родственники трудоустроились, младший работает на шахте. Пользуясь случаем, напомню участникам незаконных вооруженных формирований, что возможность вернуться к мирной жизни у них есть. Те, кто своевременно этого не сделает, не могут рассчитывать на освобождение от уголовной ответственности».

Желающие вернуться к мирной жизни, могут воспользоваться телефоном 0−800−505−102 (звонки со всех видов телефонных операторов по Украине на данный номер осуществляются бесплатно).

Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали о том, что боевиков бандитского формирования «Отдельный разведывательно-штурмовой батальон спецназа ДНР», более известного как «батальон Прилепина», вскоре после бегства самого российского писателя-террориста Захара Прилепина и ликвидации главаря донецких боевиков Александра Захарченко разоружили. Разогнанный батальон, который охранял мнимого «воина» Прилепина, был поставлен перед выбором: или оформиться на «службу» в бандформировании «1 армейский корпус Народной милиции ДНР», или просто уволиться в запас. Персонажи нашей публикации в свое время поведали следствию, что, не видя перспектив в такой «службе» и в проживании в ОРДО в целом, многие члены «батальона Прилепина» предпочли уволиться задолго до бесславного «расформирования» этого незаконного формирования.

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