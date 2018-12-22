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Украина

Правоохранители рассказали, почему оставили в покое двух бывших боевиков «ДНР»

21:04 22 декабря 2018   428
боевик ДНР
Егор КРУШИЛИН, «ФАКТЫ» (Донецк)

Двое членов незаконных вооруженных формирований террористической организации «ДНР» освобождены от уголовной ответственности по решению суда, благодаря тому, что сами сдались властям Украины, чистосердечно раскаялись и активно содействовали раскрытию преступлений оккупантов, а также не участвовали в боевых действиях на оккупированной территории. Оба освобожденных от уголовной ответственности бывших боевика, как выяснилось, связаны родственными узами. Об этом рассказали в прокуратуре Донецкой области.

Как ранее писали «ФАКТЫ», один из этих экс-боевиков на момент совершения правонарушения был 16-летним подростком.

«Весной 2014 года подросток обучался в донецком ПТУ. Под влиянием усиленной пропаганды „русского мира“ он примкнул к боевикам, которые платили ему небольшие деньги. Тогда же к нему присоединился муж его старшей сестры, которому в тот момент было 25 лет. Мужчина вызвал в Донецк и свою жену с ребенком, — рассказала „ФАКТАМ“ Татьяна Чейкалова, начальник отдела ювенальной юстиции прокуратуры Донецкой области. — Вооруженное подразделение, в котором оказались оба родственника, выполняло охранные функции и размещалось в донецкой гостинице „Прага“. В 2015 году мужчины разочаровались в „русском мире“ и покинули ряды боевиков. Прибыв в свой родной город на мирной территории, они сдались властям и активно сотрудничали со следствием. Как установлено следствием, оба в боевых действиях участия не принимали. Благодаря выше упомянутым обстоятельствам они и были освобождены от уголовной ответственности. Родственники трудоустроились, младший работает на шахте. Пользуясь случаем, напомню участникам незаконных вооруженных формирований, что возможность вернуться к мирной жизни у них есть. Те, кто своевременно этого не сделает, не могут рассчитывать на освобождение от уголовной ответственности».

Желающие вернуться к мирной жизни, могут воспользоваться телефоном 0−800−505−102 (звонки со всех видов телефонных операторов по Украине на данный номер осуществляются бесплатно).

Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали о том, что боевиков бандитского формирования «Отдельный разведывательно-штурмовой батальон спецназа ДНР», более известного как «батальон Прилепина», вскоре после бегства самого российского писателя-террориста Захара Прилепина и ликвидации главаря донецких боевиков Александра Захарченко разоружили. Разогнанный батальон, который охранял мнимого «воина» Прилепина, был поставлен перед выбором: или оформиться на «службу» в бандформировании «1 армейский корпус Народной милиции ДНР», или просто уволиться в запас. Персонажи нашей публикации в свое время поведали следствию, что, не видя перспектив в такой «службе» и в проживании в ОРДО в целом, многие члены «батальона Прилепина» предпочли уволиться задолго до бесславного «расформирования» этого незаконного формирования.

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