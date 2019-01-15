Поместная церковь Украины должна стать патриархатом, — Тимошенко

Украина

Лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко во время прямого эфира на телеканале ICTV заявила, что получение Томоса и митрополии от Константинополя — важный шаг на пути создания Православной церкви в Украине, который должен завершиться получением патриархии.

«Независимая поместная Православная церковь с Томосом — это наше важное достижение, но это еще не завершение процесса», — отметила Тимошенко.

Политик процитировала патриарха Филарета, который в комментарии о получении Томоса подчеркнул важность дальнейшего движения на пути к получению патриархата.

По словам Тимошенко, она полностью разделяет позицию патриарха Филарета и считает, что единая поместная церковь должна создаваться без агрессии. Глава партии «Батьківщина» напомнила об межконфессиональном мире, которым до недавнего времени славилась Украина и который нужен сейчас.

«Очень правильно говорит патриарх Филарет о том, что мы обязательно добьемся патриархии и для этого нужно объединиться в одну церковь. Но процесс объединения еще не завершен и должен быть проведен мирным, эволюционным путем. Это должно делать духовенство. Мы сделали первый шаг, но нам надо идти дальше и получить патриархию», — сказала Тимошенко, напомнив, что «Батьківщина» всегда поддерживала создание единой поместной церкви в Украине.

Председатель партии также выступила против того, чтобы политики использовали Томос «как политический инструмент для разъединения страны».

«Вся история политики в Украине строится на разъединении: находят то, что разъединяет людей, и рвут общество на части, создавая себе рейтинги. Но если мы не найдем в себе мудрость, любовь друг к другу, то нам, стране, очень трудно будет подниматься. Единство — это тот ресурс, который может помочь в трудной ситуации», — сказала Тимошенко.

Photo by Alexander Prokopenko

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