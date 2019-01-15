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Модная штучка: ONUKA опубликовала смешное детское фото
Известная украинская певица ONUKA, показавшая недавно интимное фото с мужем Евгением Филатовым, опубликовала в Instagram забавное детское фото. На снимке юная Ната (настоящее имя певицы Наталья Жижченко), позирует у себя дома в ультрамодном на то время наряде — в стильных очках, повязке на голове и ассиметричной юбке.
«Чем больше вещи меняются, тем больше они остаются неизменными», — написала Ната под фото
Поклонники пришли в восторг от детского фото певицы. Они находят его смешным и отмечают, что уже тогда Ната отличалась особым чувством стиля.
Также ONUKA показала еще один детский снимок, на котором она, девятилетняя, дает первое интервью после концерта.
Певица призналась, что и сейчас волнуется не меньше, чем тогда. «Первое интервью. Город Чернигов. Рядом дедушка. Помню свое невероятное волнение», — написала Ната под фото.
Напомним, Наталья родилась в Киеве в семье музыкантов. Особое влияние на нее оказал дедушка — известный на всю страну мастер музыкальных инструментов и музыкант Александр Шлёнчик. Он сам создавал инструменты и исполнял на них любые мелодии. Почти каждое лето Ната проводила у деда. Он научил внучку в четыре года играть на сопилке. На первые гастроли Ната отправилась уже в семь лет, а с десяти — сама сочиняла мелодии и получила первую весомую награду на конкурсе юных талантов «Новые имена Украины», исполнив произведение «Соловейко».
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