БЕZ ОБМЕЖЕНЬ выпустили новую романтичную композицию (видео)

Шоу-бизнес

Популярная украинская группа «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ», клип которой «Буду з тобою» покорил публику, порадовала поклонников новой работой. Рокеры представили нежную романтическую песню «Зорі запалали». Сами музыканты говорят, что это самая добрая и самая романтическая композиция из и будущего альбома. «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ» исполняли ее во время большого сольного концерта в Киеве, завершившим гастрольный тур группы, и впервые представили ее на YouTube.

Песня была написана в соавторстве с продюсером группы Олегом Ходачуком. В записи и продюсировании помогал Артур Даниэлян, который вместе с группой работал над альбомом «Буду з тобою».

«Никто не знает, когда к тебе придет чистое и светлое чувство. Но, когда приходит, ты готов свернуть горы, искать черты любимого человека во всех возможных стихиях и отдать все на свете за одну лишь улыбку», — говорит солист группы Сергей Танчинец.

Клип на песню «Зорі запалали» рокеры обещают представить 14 февраля в День влюбленных.

В новом году «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ» намерены продолжить серию концертов «на бис» с альбомом «Буду з тобою». А в августе группа снова отправится в тур в поддержку нового альбома, который продлится целый год.

Напомним, группа «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ» была создана 20 лет назад в Мукачево. Свой первый альбом «Underground» музыканты выпустили в 2007 году. Также музыканты создали гимн для хоккейного клуба «Беркут» и сняли на него клип. Чтобы заявить о себе на всю страну, музыканты приняли участие в седьмом сезоне шоу «Х-Факттор». Но коллектив покинул проект в одном из прямых эфиров из-за низкой поддержки телезрителей. Музыканты регулярно поддерживают украинскую армию концертами в зоне АТО.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что группа «Один в каное» впервые за девять лет представила новый клип.

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