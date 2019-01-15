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Общество

В Мариуполе приспустили флаги в знак траура по мэру Гданьска

17:05 15 января 2019   137
траур
Инф. «ФАКТОВ»

Мариуполь объявил траур из-за трагической гибели мэра Гданьска Павла Адамовича. Так украинский город проявил солидарность с польским мегаполисом-побратимом. В Мариуполе приспустили флаги на зданиях местного самоуправления, коммунальных предприятий и организаций.

Мэр Гданьска был тяжело ранен во время выступления на благотворительном концерте. На сцену пробрался мужчина с ножом и нанес мэру несколько тяжелых ранений в область груди и брюшной полости. 53-летний Адамович скончался в больнице.

Подозреваемый в убийстве арестован. Им оказался 27-летний гражданин, ранее судимый за серию ограблений банков.

В Польше считают, что трагическое ЧП с мэром Гданьска — результат тщательно культивируемой в обществе ненависти к инакомыслящим. Частью такой стратегии стала многолетняя кампания в медиа против Адамовича.

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