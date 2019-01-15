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Ударил ногой в живот: в Днепре неадекватный мужчина напал на школьницу (видео)
В Днепре школьница, выходившая из метро, стала жертвой неадеквата. Мужчина напал на ребенка, ударил девочку ногой в живот, а затем еще и кулаком по голове. Несмотря на полученные ушибы, школьнице удалось собраться с силами и отбежать от агрессивного мужчины.
Нападение на ребенка возле метро «Покровская» было зафиксировано камерой видеонаблюдения. На записи видно, что после нападения на ребенка мужчина явно пытается спровоцировать новый конфликт, что-то выкрикивая встречным прохожим.
Напомним, повышенный уровень агрессии в обществе приводит к тому, что буквально на ровном месте возникают поводы для драки, а то и для перестрелки. Так, в Киеве на выходе из пиццерии посетители устроили стрельбу, поскольку одна из компаний устроила танцы в кафе. А в Харькове в метро пьяный мужчина пытался избить темнокожего студента, но неожиданно нарвался на жесткий отпор.
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