27.92 / 28.18 31.84 / 32.31
Киев: -1
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Ударил ногой в живот: в Днепре неадекватный мужчина напал на школьницу (видео)

17:43 15 января 2019   305
метро
Инф. «ФАКТОВ»

В Днепре школьница, выходившая из метро, стала жертвой неадеквата. Мужчина напал на ребенка, ударил девочку ногой в живот, а затем еще и кулаком по голове. Несмотря на полученные ушибы, школьнице удалось собраться с силами и отбежать от агрессивного мужчины.

Нападение на ребенка возле метро «Покровская» было зафиксировано камерой видеонаблюдения. На записи видно, что после нападения на ребенка мужчина явно пытается спровоцировать новый конфликт, что-то выкрикивая встречным прохожим.

Напомним, повышенный уровень агрессии в обществе приводит к тому, что буквально на ровном месте возникают поводы для драки, а то и для перестрелки. Так, в Киеве на выходе из пиццерии посетители устроили стрельбу, поскольку одна из компаний устроила танцы в кафе. А в Харькове в метро пьяный мужчина пытался избить темнокожего студента, но неожиданно нарвался на жесткий отпор.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...

Киев
-1

Ветер: 4 м/с  3
Давление: 734 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины